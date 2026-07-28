Un smartphone éteint n’arrête jamais vraiment de consommer

Couper son smartphone ralentit bien la décharge, mais ne la stoppe jamais. Circuit interne et chimie de la batterie continuent de grignoter l’autonomie.

En bref Un téléphone éteint continue de perdre de la batterie à cause de l’autodécharge naturelle des batteries lithium-ion.

Un appareil laissé allumé se vide plus vite car les fonctions en arrière-plan continuent de consommer de l’énergie.

Pour le stocker longtemps, gardez-le autour de 50 % de charge afin d’éviter une dégradation de la batterie.

Vous avez sûrement déjà vécu ça. Un vieux smartphone rangé dans un tiroir, repris des semaines plus tard, et la batterie n’est plus du tout au même niveau. Ce n’est pas un bug, ni un caprice de l’icône batterie. Un téléphone éteint ne met jamais vraiment sa batterie sur pause.

Le mode off n’est pas un vrai mode pause

Même hors tension, il reste une petite consommation. Il y a d’abord un circuit d’horloge et de réveil qui tire un peu de courant, histoire que le bouton power réponde et que l’appareil retrouve tout de suite la bonne date au redémarrage.

Mais le plus gros morceau, c’est ailleurs. La vraie raison, c’est l’autodécharge naturelle des batteries lithium-ion. Quand le téléphone dort, la chimie continue son boulot toute seule, avec une perte d’environ 1 à 2% par mois. Et si l’appareil traîne dans un endroit plus chaud que la température ambiante, ça descend encore plus vite. Pas spectaculaire sur 12 heures, beaucoup moins fun après plusieurs mois.

Allumé sans servir, c’est forcément pire

Couper son téléphone reste quand même une bonne idée si vous voulez économiser ce qu’il reste. Dans un avion, par exemple, ou quand la notification batterie faible tombe au pire moment.

Parce qu’un mobile laissé allumé, même sans usage réel, continue de bosser en fond. L’écran peut se réveiller pour des notifications, la radio reste accrochée au réseau, et les applis tournent en arrière-plan. Des téléphones Android laissés de côté pendant une semaine peuvent ainsi passer d’environ 50% à complètement à plat. Là, on n’est plus sur un petit grignotage discret.

Pour le stockage long, la règle c’est 50%

Si vous gardez un téléphone pour plus tard, pour le refiler par exemple, mieux vaut viser la demi-charge. Apple recommande de ranger un iPhone autour de 50%, puis de le recharger de temps en temps, avec un repère donné à six mois.

Évitez les deux extrêmes, batterie pleine à bloc ou complètement morte. Et rangez l’appareil dans un endroit frais et sec, sous 90°F. Bref, le fond d’un tiroir oui, le four d’une voiture non.

Le vrai risque, c’est la décharge profonde

Le problème le plus embêtant, c’est l’état de décharge profonde. Si une batterie reste totalement vide trop longtemps, son collecteur de courant en cuivre peut se dissoudre, se redéposer ensuite, et abîmer durablement sa capacité. Dans le pire des cas, ça peut même provoquer un court-circuit.

Bon, ce n’est pas non plus une condamnation automatique. D’anciens modèles Android éteints pendant des mois ont pu repartir, et même une vieille tablette BlackBerry PlayBook laissée sans démarrage depuis 2011 a réussi à recharger et fonctionner. Avec une autonomie clairement diminuée, quand même. C’est tout le sujet, le téléphone survit souvent, la batterie, elle, encaisse la facture.