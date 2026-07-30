Spotify veut transformer vos sorties running en séances guidées

Spotify lance un mode running pensé pour les coureurs, avec playlists adaptées au rythme et repères audio. Pour l’instant, c’est très ciblé.

En bref Spotify lance un mode running qui adapte la musique au rythme et aux phases d’une course.

La fonctionnalité Premium propose des séances personnalisées avec tempo, durée et styles musicaux adaptés.

Spotify mise sur l’IA et le fitness pour devenir un véritable compagnon d’entraînement.

Spotify ne se contente plus de vous lancer une playlist avant de courir. La plateforme essaie maintenant de rythmer la sortie elle-même, avec un mode running qui adapte les morceaux aux différentes phases d’un run et au tempo de l’utilisateur. Pour une application de streaming, ce n’est pas juste un petit bonus. C’est une façon assez maligne de rester utile quand le smartphone devient presque un coach.

Spotify veut redevenir le coach discret de vos sorties

Le nouveau mode de Spotify est réservé aux abonnés Premium et se niche dans Fitness Hub. À partir de mercredi, il arrive sur iOS dans une poignée de marchés, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suède.

Ce lancement ciblé dit pas mal de choses. Spotify teste un usage très concret, très quotidien, là où l’écoute musicale accompagne déjà un rituel installé. Et quand une app arrive à se glisser dans vos habitudes sportives, elle devient tout de suite plus collante.

Des séances prêtes à lancer, mais pas figées

Le cœur du système, ce sont 25 presets pensés pour différents types de course. Vous pouvez partir sur de l’intervalle, une sortie régulière ou une séance pyramidale, puis ajuster la durée, le nombre de battements par minute et même le style de musique voulu.

Bon, l’idée est simple, mais elle fait le job. Au lieu d’une playlist figée, le mode essaie de coller aux étapes de l’effort. Il peut aussi générer des repères audio pour signaler les différents moments du run. Seule limite pour l’instant, ces indications ne fonctionnent qu’en anglais.

Une IA utile, dans un timing très calculé

Derrière ce mode, on retrouve les briques d’IA que Spotify pousse depuis un an avec ses playlists générées à partir de prompts. La plateforme explique avoir vu pas mal d’utilisateurs s’en servir pour des listes liées au fitness et à l’entraînement. Ce nouveau format part de là, pas d’un gadget sorti du chapeau.

Et le timing n’est pas anodin. Plus tôt cette année, Spotify avait déjà mis un pied plus franchement dans le sport avec du contenu fitness lancé avec Peloton. Entre-temps, Strava a aussi annoncé que sa fonction Record n’intégrerait plus Spotify dans l’app. Du coup, reprendre la main directement dans son propre écosystème, ça a du sens. Clairement, Spotify ne veut plus juste accompagner la course, il veut organiser la séance.