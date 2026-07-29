Meta pousse son IA au cœur des conversations privées sur Threads

Meta déploie Meta AI dans les messages privés de Threads. Une brique de plus pour garder les utilisateurs dans son appli.

En bref Threads accueille Meta AI dans les messages privés pour garder les utilisateurs dans son écosystème.

L’assistant analyse contenus, images et liens pour répondre directement aux demandes.

Meta veut concurrencer ChatGPT et Gemini en intégrant l’IA au cœur de ses applications.

Le move est limpide. Avec l’arrivée de Meta AI dans les messages privés de Threads, Meta veut que vous demandiez une info, un conseil ou un résumé sans filer chez OpenAI ou Google. Et ça, pour une appli qui court toujours derrière X, c’est loin d’être anecdotique.

Une IA privée, pas seulement des réponses en public

Jusqu’ici, certains utilisateurs de Threads, dans quelques marchés seulement, pouvaient déjà croiser Meta AI dans les publications publiques. Le principe rappelait un peu ce qu’on voit sur X avec Grok, une IA qui intervient à la vue de tout le monde.

Là, le changement est plus intime. Vous pouvez désormais discuter avec l’assistant directement dans vos DM sur Threads. En gros, on passe d’une IA qui existe dans le décor à une IA que l’on peut solliciter en privé, quand on veut. Ce n’est pas la même friction, ni le même usage.

Tout faire sans quitter Threads

Cette intégration ne sert pas juste à bavarder avec un bot. Meta explique qu’il devient possible d’envoyer à Meta AI des publications Threads, mais aussi des images, des liens ou des vidéos, directement depuis la messagerie.

Et ce n’est pas limité à une seule question. L’assistant peut gérer des relances, creuser un sujet, poursuivre une discussion. Clairement, l’idée est simple, faire de Threads un endroit où vous obtenez des infos et des recommandations sans sortir de l’appli. Plus pratique, mais surtout plus collant.

Le vrai match se joue contre ChatGPT et Gemini

Ce genre d’ajout n’arrive jamais par hasard. En rendant l’accès à Meta AI plus direct, Meta essaie de garder ses utilisateurs dans sa propre bulle plutôt que de les voir ouvrir ChatGPT chez OpenAI ou Gemini chez Google.

Bon, la logique est déjà bien installée ailleurs. Meta AI existe aussi dans les DM de Facebook, de Instagram et de WhatsApp. Threads ne fait donc que rejoindre la bande, avec un petit retard, mais un retard qui commençait à se voir.

Déploiement mondial, mais tests encore en cours dans le fil

Le lancement démarre à l’échelle mondiale dès lundi, selon Meta. Pour les réponses publiques de Meta AI dans le fil de Threads, en revanche, l’entreprise reste sur une phase de test dans seulement quelques marchés et dit regarder les retours avant d’aller plus loin.

Et si vous n’avez pas envie de voir l’IA partout, il y a des garde-fous. Les utilisateurs peuvent couper @meta.ai, choisir l’option Not interested sur une publication de Meta AI, ou masquer les réponses de l’IA sous leurs propres posts. Pas de quoi paniquer. Mais une chose est sûre, Meta pousse son assistant de plus en plus profond dans Threads.