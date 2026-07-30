xAI saisit la justice face à une loi anti-deepfakes jugée trop sévère

xAI poursuit le Minnesota pour bloquer une loi anti-deepfakes sexuels. En jeu, Grok Imagine, de lourdes amendes et un vrai test juridique.

En bref xAI attaque une nouvelle loi du Minnesota qui sanctionne lourdement les outils générant des deepfakes sexuels non consentis.

L’entreprise estime que cette réglementation menace la liberté d’expression et pourrait limiter les fonctions de Grok.

Les autorités défendent la loi, tandis que xAI reste sous pression après plusieurs affaires liées à ses outils d’IA.

Une image générée, une sanction. Et pas une petite. La nouvelle loi du Minnesota prévoit 500.000 dollars d’amende à chaque fois qu’un utilisateur crée un deepfake sexuel d’adulte non consenti avec un produit donné. Pour xAI, ça change tout, au point de saisir la justice avant l’entrée en vigueur du texte, fixée au 1er août 2026.

Une amende qui change tout pour Grok

Dans sa plainte contre le procureur général Keith Ellison, xAI, désormais officiellement appelée SpaceXAI après la fusion des deux sociétés d’Elon Musk, explique qu’elle n’aurait quasiment pas d’autre choix que de restreindre plusieurs fonctions d’édition d’image de Grok Imagine. L’entreprise demande donc au tribunal de juger la loi inconstitutionnelle et d’empêcher son application.

Son argument tient en une ligne. xAI dit ne pas contester l’intérêt de bloquer la diffusion d’images de nudité artificielle de vraies personnes sans leur consentement. Mais elle estime que le texte va beaucoup plus loin et expose des formes d’expression visuelle protégées à des sanctions civiles. En gros, la boîte défend la liberté d’expression, tout en reconnaissant le problème précis que la loi veut frapper.

Le Minnesota vise les deepfakes intimes non consentis

Le texte signé plus tôt cette année par le gouverneur Tim Walz s’attaque aux applis et sites capables de produire des images intimes non consenties, ce qu’on appelle souvent les outils de nudification. La loi est présentée comme une première dans le pays. Ce n’est pas un détail.

Elle ne se contente pas de viser les utilisateurs. Elle tape aussi sur les développeurs, avec cette logique simple, si votre produit sert à fabriquer ce type d’images, vous pouvez payer très cher à chaque usage.

La défense de xAI ne gomme pas son passif

C’est là que le dossier devient franchement tendu pour xAI. Depuis le début de l’année, l’entreprise traîne une sale réputation après des signalements montrant que ses outils permettaient de transformer des photos de femmes réelles, mais aussi d’enfants, en images sexualisées. Et même après l’ajout de protections contre les deepfakes non consentis, le système permettait encore de déshabiller des personnes.

Résultat, plusieurs autorités ont lancé des enquêtes, de la Californie à l’Irlande, en passant par Ofcom au Royaume-Uni et la Commission européenne. xAI assure pourtant interdire strictement ces usages et dit avoir déjà poursuivi des utilisateurs qui contournaient ses blocages techniques. Elle a récemment attaqué en justice un utilisateur de Caroline du Sud accusé d’avoir utilisé Grok pour créer des images intimes non consenties à partir de photos réelles de nombreux adultes et mineurs.

Keith Ellison et Tim Walz répondent sans prendre de gants

Sur le réseau social X, Keith Ellison a coupé court au débat en affirmant qu’il existe plein de discussions légitimes sur l’IA, mais pas sur celle-ci. Il a ajouté : « La nudification par IA prive la cible de sa dignité et peut lui causer un immense préjudice à de nombreux niveaux ».

Et Tim Walz n’a pas vraiment choisi la diplomatie. Son message tenait en quatre mots : « Rendez-vous au tribunal, sale type ». Clairement, ce bras de fer ne fait que commencer.