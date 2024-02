Reddit prépare son introduction en bourse et permet à ses utilisateurs fidèles d’acheter des actions

La société s'échangera sur la Bourse de New York sous le symbole RDDT.

Tl;dr Reddit prépare son entrée en bourse sur le NYSE.

Les utilisateurs de longue date pourront acheter des actions.

Reddit a séduit 500 millions de visiteurs en décembre dernier.

Reddit envisage des accords avec des entreprises d’IA.

Reddit se prépare pour la Bourse

Reddit, la plateforme d’échanges en ligne très populaire, a officiellement déposé un dossier pour une introduction en bourse sur la Bourse de New York (NYSE). Avec le code boursier RDDT, Reddit souhaite offrir à certains de ses utilisateurs les plus fidèles la possibilité de devenir actionnaires et de partager ainsi dans le succès de l’entreprise.

Les utilisateurs à la barre

Dans une note figurant dans le formulaire de dépôt S-1 de Reddit auprès de la SEC, le PDG de Reddit, Steve Huffman, a souligné que de nombreux utilisateurs de longue date ont déjà un “sentiment profond de propriété” vis-à-vis de leurs communautés sur la plateforme. D’après lui, il est important que ce sentiment d’appartenance se traduise par une véritable implication dans le capital de la société. Huffman n’a pas précisé combien d’utilisateurs pourraient être concernés, mais il a indiqué que l’éligibilité serait déterminée en fonction des scores de karma de ces derniers.

Détails financiers de Reddit

La plateforme Reddit a attiré 500 millions de visiteurs au mois de décembre et a récemment enregistré une moyenne de plus de 73 millions de “visiteurs uniques actifs quotidiens”. En 2023, l’entreprise a réalisé 804 millions de dollars de revenus, bien qu’elle n’ait pas encore réalisé de bénéfices.

Futur de Reddit : Intelligence Artificielle

Le document soumis indique également que la société examine la possibilité de conclure des accords avec des entreprises d’intelligence artificielle pour licencier son contenu, dans le but d’étendre ses revenus à l’avenir. Plus tôt dans la journée, Reddit et Google ont annoncé avoir conclu un tel accord, évalué à environ 60 millions de dollars par an.