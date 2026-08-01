Le grand ménage de LinkedIn contre les publications IA

LinkedIn teste un signalement visant les publications jugées trop générées par IA. Et la plateforme retire aussi un outil maison qui n’a clairement pas aidé.

En bref LinkedIn lutte contre la multiplication des contenus générés par IA qui fragilisent la crédibilité du réseau professionnel.

La plateforme réduit la visibilité des publications jugées artificielles et abandonne certains outils IA trop utilisés.

Face aux bots et aux posts automatisés, LinkedIn tente de restaurer un fil plus authentique.

Plus de 40 % des publications longues auraient été repérées comme entièrement générées par IA sur LinkedIn. À ce niveau-là, on n’est plus dans la petite dérive de plateforme, on parle d’un vrai problème de crédibilité pour un réseau qui vend d’abord du sérieux.

Le réseau pro essaie enfin de filtrer ce qui sonne faux

LinkedIn teste un nouveau bouton de signalement pour les posts qui donnent l’impression d’être du pur slop IA. L’idée, c’est de permettre aux utilisateurs d’indiquer qu’une publication semble artificielle, trop lissée ou trop manifestement sortie d’un modèle génératif.

Ce signalement n’est pas public. Hari Srinivasan, directeur produit de LinkedIn, explique qu’il apparaîtra de façon privée dans le tableau d’analyse, avec un message indiquant que d’autres personnes ont estimé que le post paraissait inauthentique ou trop marqué par l’usage de l’IA. Et surtout, ce n’est pas juste cosmétique. D’après un porte-parole de LinkedIn, ces contenus verront aussi leur portée algorithmique réduite, un peu comme quand des utilisateurs indiquent qu’ils ne sont pas intéressés.

Même LinkedIn coupe dans ses propres outils IA

C’est sans doute le point le plus intéressant. LinkedIn retire le bouton « rewrite with AI » qu’il avait pourtant mis en avant sur les posts.

La plateforme supprime aussi ses outils intégrés qui permettaient d’améliorer des messages ou publications avec l’aide de grands modèles de langage. À la place, Hari Srinivasan dit vouloir une version plus discrète, qui relit le texte sans en changer la voix. Franchement, c’est un aveu assez net. Quand votre propre produit encourage le contenu sans personnalité, il ne faut pas s’étonner de voir le feed virer à la photocopie.

Le problème est devenu trop gros pour être ignoré

Cette marche arrière n’arrive pas par hasard. Une étude récente de l’entreprise de détection IA Pangram classe LinkedIn comme la plateforme sociale la plus saturée en contenu généré, avec plus de 40% des posts longs signalés comme entièrement produits par IA.

Et il n’y a pas que les humains qui postent trop vite avec un prompt. LinkedIn fait aussi face à une vague de bots et de publication automatisée. Hari Srinivasan affirme que la plateforme a détecté des centaines de milliers de commentaires automatiques et bloqué, sur les derniers mois seulement, des milliards d’autres tentatives de publication automatisée.

Reste la vraie question. Est-ce que ça suffira ? Pas sûr. LinkedIn dit avoir amélioré ses systèmes de détection et promet moins de recommandations de posts générés par IA dans le fil. Mais vu l’ampleur du chantier, on est encore loin du nettoyage complet. Le réseau pro essaie de remettre le dentifrice dans le tube.