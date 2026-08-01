WhatsApp sépare les messages des marques pour désengorger les conversations

WhatsApp teste un dossier séparé pour les messages des grandes entreprises. Une réponse logique au bazar des boîtes de réception, avec un contrôle encore maigre.

En bref WhatsApp teste un dossier séparé pour isoler les messages des entreprises et alléger les conversations personnelles.

Meta renforce ses règles contre les sollicitations commerciales excessives tout en développant la messagerie business.

Le défi est de trouver un équilibre entre confort des utilisateurs et croissance des revenus liés aux entreprises et à l’IA.

Sur une appli à plus de 3 milliards d’utilisateurs, la frontière entre messages perso et sollicitations de marques devient franchement floue. Et sur WhatsApp, ça commence à se voir.

Une boîte de réception qui commence à saturer

Ce que teste Meta avec WhatsApp est assez simple sur le papier. Quand un utilisateur reçoit un message d’une grande entreprise, ce message peut quitter la timeline principale pour aller dans un dossier séparé baptisé Offers et Updates. L’idée, c’est d’enlever de la vue les codes promo, les alertes de livraison ou les rappels du genre, histoire de redonner un peu d’air aux discussions avec vos proches et vos groupes.

Le mouvement ne se fait pas instantanément. Meta explique tester plusieurs délais, jusqu’à 24 heures, avant le basculement automatique. Vous pouvez couper cette option si vous préférez garder ces messages dans le fil principal. En revanche, vous ne choisissez pas le moment précis où ils seront déplacés. C’est là que le système montre déjà sa limite.

Le nouveau dossier ne vise pas tout le monde

Pour l’instant, le test concerne des partenaires sélectionnés qui utilisent la WhatsApp Business Platform. Les petits commerces et les comptes individuels sur WhatsApp Business n’entrent pas encore dans le périmètre. WhatsApp n’exclut pas d’y faire passer aussi leurs messages plus tard, mais ce n’est pas d’actualité.

Bon, on voit bien le pari. Côté utilisateurs, le bazar baisse un peu. Côté entreprises, leurs messages ne disparaissent pas dans la masse, ils changent juste de tiroir. Pratique, oui. Révolutionnaire, non.

Meta serre déjà la vis depuis deux ans

Ce test ne tombe pas de nulle part. En 2024, WhatsApp a ajouté la possibilité de se désabonner des messages marketing envoyés par les marques. L’an dernier, l’appli a aussi limité le volume de messages diffusés qu’entreprises et particuliers pouvaient envoyer sur une période donnée.

Puis, en octobre 2025, nouvelle étape, avec une restriction sur le nombre de messages qu’une entreprise peut envoyer sans recevoir de réponse de l’utilisateur. Les deux premières mesures sont déjà déployées complètement. La troisième continue d’être ajustée.

Derrière le ménage, un vrai enjeu business

Le contexte compte. Lors des résultats trimestriels de Meta, Mark Zuckerberg a indiqué que les autres revenus de la famille d’apps avaient dépassé un milliard de dollars, en grande partie grâce à la messagerie payante sur WhatsApp et aux abonnements.

Et la pression va monter. Depuis juin, les agents business IA de WhatsApp sont disponibles dans le monde entier, avec plus d’un million d’entreprises déjà dessus. Mark Zuckerberg a cité Movida, loueur de voitures au Brésil, qui a vu progresser ses conversions et la gestion du support via ces agents. Du coup, oui, ce dossier séparé peut aider. Mais tant que l’utilisateur ne pilote pas vraiment le filtrage, WhatsApp ne règle qu’une partie du problème. Et l’IA n’attendra pas pour remplir le reste.