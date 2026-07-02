Mercredi saison 3 freinée après la blessure d’Eva Green

Le tournage de la saison 3 de Wednesday a été interrompu après la blessure d’Eva Green. Reste à voir si le calendrier de Netflix tiendra.

En bref Eva Green s’est blessée pendant le tournage

La saison 3 de Mercredi (Wednesday) a été stoppée

Netflix vise toujours 2027

Le tournage de la saison 3 de Wednesday a marqué une pause après la blessure d’Eva Green. Pour Netflix, ce n’est pas un simple contretemps logistique, c’est un accroc sur l’une de ses séries les plus précieuses.

Un arrêt de tournage, mais pas un trou noir

D’après The Sun, une information ensuite recoupée par Entertainment Weekly, Eva Green s’est blessée à la jambe en tournant ses scènes. L’actrice a été transportée à l’hôpital, soignée, puis elle récupère bien.

Le point important est là. Sa santé d’abord, évidemment. Côté production, l’équipe a mis le tournage à l’arrêt pour réorganiser le planning. En revanche, on ne sait ni la nature exacte de la blessure, ni la date de retour d’Eva Green sur le plateau.

Pourquoi Netflix surveille ce dossier de près

La vraie question, pour vous comme pour la plateforme, c’est le calendrier. Netflix n’a toujours pas annoncé de date de sortie pour cette saison 3, alors que la production a commencé en février.

Et ce n’est pas un détail. Alfred Gough, co-créateur de Wednesday, avait expliqué qu’une sortie en 2027 serait « idéale ». Sauf que ce cap reposait sur un calendrier déjà bousculé, puisque le tournage devait initialement démarrer à l’automne 2025 avant d’être décalé. La blessure d’Eva Green ajoute donc une variable de plus, clairement.

Ce que la blessure change sur le plateau

Tout n’est pas figé pour autant. The Sun indique que les modifications de planning ont été effectuées plus tôt ce mois-ci, ce qui suggère que l’équipe a déjà trouvé une nouvelle organisation.

En gros, la production peut avancer sur les scènes qui n’impliquent pas Eva Green, puis reprendre les siennes quand elle sera rétablie. C’est souvent comme ça qu’une série absorbe un imprévu, un peu comme un montage qu’on recale sans jeter toute la séquence. Eva Green joue Aunt Ophelia, la tante de Wednesday.

Le vrai risque, c’est l’effet domino

Le tournage dure depuis quatre mois. C’est déjà conséquent, mais pas forcément la dernière ligne droite.

La saison 1 de Wednesday avait tourné pendant six mois, de septembre 2021 à mars 2022. La saison 2, elle, s’est étalée sur sept mois, de mai à décembre 2024. Si la saison 3 suit une durée comparable, il pourrait encore rester au moins quelques mois de travail.

Ce qui compte, c’est que la blessure d’Eva Green a forcé un changement de calendrier, preuve qu’il lui restait des scènes à tourner. Et son personnage ne semble pas secondaire, puisque Aunt Ophelia veut la mort de Wednesday. Tant qu’il n’y a pas de nouveau contretemps dans sa guérison, l’objectif 2027 reste donc plausible. Pour Netflix, dans un paysage où Stranger Things entre dans son après-vie de franchise, laisser trop longtemps Wednesday en pause serait quand même un mauvais signal.