Mercredi saison 2 : la fenêtre de sortie sur Netflix se précise

La deuxième saison de la série télévisée Mercredi avec Jenna Ortega a terminé son tournage.

Le clap de fin pour la saison 2 de Mercredi

Les aficionados du succès de Netflix, Mercredi, attendent avec impatience des nouvelles de la saison 2. Les informations ont été aussi insaisissables que la famille Addams elle-même. Cependant, une grande nouvelle vient d’être annoncée : le tournage de la deuxième saison est officiellement terminé.

Le tournage a commencé en mai dernier, mais les mises à jour ont été rares depuis. Parmi les moments marquants, on note l’annonce surprenante de l’arrivée de Lady Gaga dans le casting et un aperçu des coulisses laissant présager des épisodes plus tordus. Ce que nous savons, c’est que la série devrait prendre un ton plus sombre, tout en abandonnant l’intrigue romantique, un changement qui me réjouit plus que tout.

Quand la saison 2 de Mercredi sera-t-elle disponible ?

Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle, mais il est possible de spéculer sur la sortie de la saison 2 de Mercredi en se basant sur le calendrier de production et de sortie de la première saison. Nous savons que la série entre maintenant dans la phase de post-production, qui pourrait allonger encore l’attente.

Si l’on se penche sur la saison 1, le tournage s’est terminé le 30 mars 2022, mais la série n’a fait ses débuts sur Netflix que le 23 novembre 2022. Cela signifie que le processus de post-production a pris environ huit mois. Si la saison 2 suit un calendrier similaire, nous pourrions envisager une sortie en fin juillet 2025.

Une attente qui en vaut la peine

Il est à noter que la saison 2 de Mercredi devrait être encore plus grande en échelle que sa prédécesseure, ce qui pourrait signifier que le processus de post-production prenne un mois ou deux de plus pour être parfait. Avec cela en tête, la sortie pourrait se situer entre juillet et septembre 2025. Bien sûr, cela n’est que pure spéculation, Netflix pourrait nous surprendre avec une première plus tôt.

Malgré l’attente prolongée, je suis toujours très enthousiaste pour la prochaine saison. Lorsque la production de la saison 2 de Mercredi a commencé, Netflix a révélé une impressionnante liste de nouveaux membres de la distribution qui rejoindront la série. Parmi les grands noms figurent Christopher Lloyd, connu pour son interprétation iconique de l’oncle Fester dans La Famille Addams, ainsi que Joanna Lumley, Heather Matarazzo et Billie Piper. Avec une distribution aussi prestigieuse et élargie, il n’est pas étonnant que cette saison prenne son temps pour se concrétiser.