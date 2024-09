Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 2 de Mercredi

Découvrez toutes les nouvelles mises à jour concernant la deuxième saison de "Wednesday" sur Netflix. Vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend dans les prochains épisodes ?

Tl;dr La saison 2 de « Wednesday » sur Netflix a été confirmée.

« Wednesday » est devenue la 3ème série la plus regardée sur Netflix en termes d’heures de visionnage.

La production de la saison 2 a débuté en mai 2024.

Steve Buscemi et Thandiwe Newton ont rejoint le casting pour la saison 2.

Mercredi : la saison 2 confirmée

Après une saison 1 record et acclamée par la critique, Netflix a confirmé l’arrivée de la saison 2 de « Wednesday ». Cette nouvelle n’a surpris personne, la question n’étant pas tant de savoir si la saison 2 allait être annoncée, mais plutôt quand elle allait être officialisée.

En effet, dès sa sortie en 2022, « Wednesday » a dépassé « Dahmer » pour devenir l’émission numéro 3 de tous les temps sur Netflix, après avoir réalisé la deuxième meilleure semaine d’ouverture sur la plateforme. Elle a ainsi cumulé plus de 1 milliard d’heures de visionnage, se positionnant derrière « Stranger Things » saison 4 partie 1 et « Squid Game ».

Quand peut-on s’attendre à la saison 2 ?

Si la confirmation de la saison 2 de « Wednesday » a ravi les fans, la question de sa date de sortie reste en suspens. En effet, la production de la saison 2 a commencé en mai 2024, ce qui signifie qu’elle pourrait déjà être en cours de tournage en Irlande. On peut donc supposer que Netflix voudra recapturer la magie de la première saison le plus rapidement possible, tout en prenant le temps nécessaire pour préparer les saisons futures. Ainsi, il est probable que la saison 2 ne sera pas diffusée sur Netflix avant août/septembre 2025.

Qui reviendra pour la saison 2 ?

Malgré les nombreux dangers de l’Académie Nevermore, la majorité des acteurs devraient reprendre leurs rôles dans la saison 2 de « Wednesday ». On peut notamment s’attendre à retrouver Jenna Ortega dans le rôle de Mme Addams. Sa performance a été tellement saluée qu’il est difficile d’imaginer la série sans elle. De plus, Emma Myers devrait reprendre son rôle de colocataire d’Enid Sinclair.

Des nouveaux venus au casting

Le casting de la saison 2 s’annonce tout aussi prometteur avec l’arrivée de nouveaux acteurs. Steve Buscemi a rejoint l’équipe et interprétera Barry Dort. Thandiwe Newton, star de « Westworld », a également rejoint le casting et interprétera le Dr Fairburn. D’autres noms tels que Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo et Billie Piper ont également été annoncés.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la saison 2 de « Wednesday » et découvrez les meilleurs films sur Netflix en 2024 pour vous divertir en attendant.