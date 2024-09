Nouveautés Netflix : 5 films et séries à voir cette semaine (16-22 Sept)

Découvrez toutes les nouvelles sorties de films et d'émissions de télévision sur Netflix cette semaine. Qu'attendez-vous pour découvrir ces nouveautés passionnantes ?

Tl;dr Netflix présente de nouveaux films et séries originaux cette semaine.

Les séries « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story » et « His Three Daughters » sont particulièrement attendues.

De nombreux événements en direct, comme « Live from The Other Side with Tyler Henry », sont également prévus.

Bill Gates anime la série documentaire « What’s Next? The Future with Bill Gates » qui traite de sujets d’actualité.

Netflix : une semaine riche en nouveautés

Cette semaine, Netflix offre à ses abonnés un choix éclectique de nouvelles productions, allant des séries dramatiques aux documentaires informatifs. Les amateurs de la plateforme de streaming ont de quoi se réjouir.

Des séries originales très attendues

Parmi les nouveautés, deux productions originales de Netflix suscitent une anticipation particulière. La première, « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story », est une série de crimes vrais réalisée par Ryan Murphy, mettant en vedette les acteurs de renom Javier Bardem et Chloë Sevigny. C’est l’histoire de deux frères condamnés pour le meurtre de leurs parents à Beverly Hills en 1989.

La deuxième série, intitulée « His Three Daughters », met en scène Elizabeth Olsen, Carrie Coon et Natasha Lyonne dans le rôle de trois sœurs qui se retrouvent après une longue séparation pour prendre soin de leur père malade. Cette série dramatique a reçu des critiques élogieuses au Festival international du film de Toronto l’année dernière.

Des événements en direct surprenants

Netflix est également en train de produire un nombre surprenant d’événements en direct. Parmi eux, la série hebdomadaire « Live from The Other Side with Tyler Henry » se distingue. Le médium de renommée mondiale Tyler Henry y offre espoir, guérison et réponses tant attendues à des invités célèbres à travers des lectures émotionnelles.

Un regard sur l’avenir avec Bill Gates

Enfin, le milliardaire de la technologie Bill Gates anime la série documentaire « What’s Next? The Future with Bill Gates ». Au cours des cinq épisodes, Gates examine certains des problèmes les plus controversés auxquels le monde est confronté aujourd’hui, comme l’IA, la désinformation, les médias sociaux, le changement climatique et la pauvreté. Il propose également des solutions technologiques pour l’avenir.

Que vous soyez à la recherche de drames intenses, de vérités sur le crime ou d’informations précieuses sur l’avenir de notre monde, Netflix semble avoir quelque chose pour tout le monde cette semaine. Alors préparez votre pop-corn, installez-vous confortablement sur votre canapé et préparez-vous pour une semaine de divertissement de qualité.