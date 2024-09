Pourquoi la saison 2 de Mercredi tarde-t-elle tant à être produite ?

La saison 2 de Mercredi est principalement en retard à cause des grèves des scénaristes et des acteurs de 2023, qui ont interrompu de nombreuses productions. En plus de ces grèves, des défis logistiques et créatifs complexes ont également contribué à prolonger les délais de production de la série.

Tl;dr La saison 2 de Mercredi est retardée depuis deux ans.

Le tournage n’a commencé qu’en mai 2024.

Des grèves à Hollywood ont ralenti la production.

Le retard pourrait affecter l’intérêt des spectateurs pour la série.

Un retard inattendu pour la saison 2 de Mercredi

Il est incontestable que Mercredi, la série dérivée de La Famille Addams de Tim Burton, a captivé les téléspectateurs sur la plateforme de streaming Netflix. Avec la comédienne américaine Jenna Ortega dans le rôle titre, la série a connu un immense succès. Cependant, deux ans après la première saison, les fans s’interrogent sur le retard de la deuxième saison.

Des facteurs externes en jeu

Plusieurs raisons expliquent ce retard. Le tournage de la saison 2 n’a commencé qu’en mai 2024, soit près d’un an et demi après l’annonce officielle de la saison. Par ailleurs, la série Mercredi a dû faire face à des grèves majeures à Hollywood qui ont fortement perturbé la production.

Un impact sur l’industrie

La grève des scénaristes de la WGA et des acteurs de la SAG-AFTRA, qui a commencé en mai 2023, a eu des conséquences considérables sur l’industrie cinématographique. Pendant plusieurs mois, aucun script n’a été écrit, aucune histoire n’a été développée et aucune scène n’a été tournée. Par conséquent, de nombreux projets, dont Mercredi, ont été affectés.

Un futur incertain

Malgré ces obstacles, la production de Mercredi est en cours. Toutefois, le retard pourrait avoir des conséquences sur l’intérêt des spectateurs. Une longue pause pourrait diminuer l’enthousiasme initial des téléspectateurs et même faire oublier certains détails de la première saison.