La saison 2 de Wednesday anéantit la plus grande attente des fans

La deuxième saison de la série Wednesday vient d’anéantir l’attente principale de nombreux fans. Alors que les spéculations allaient bon train, une récente annonce officielle a définitivement écarté la possibilité la plus espérée par le public.

Tl;dr Pas de romance entre Mercredi et Enid pour l’instant.

L’amitié reste le cœur de la série.

Un nouveau triangle amoureux entoure Enid.

Une suite attendue, mais sans romance « Wenclair »

Après trois ans d’absence, Mercredi Saison 2 signe un retour remarqué sur Netflix. Les fans attendaient avec impatience de voir si la dynamique entre Mercredi Addams (incarnée par Jenna Ortega) et sa colocataire haute en couleur, Enid Sinclair (Emma Myers), évoluerait vers une romance. Si la complicité décalée du duo continue d’irradier l’intrigue, l’espoir d’un rapprochement amoureux s’éloigne. Malgré les spéculations, la saison ne laisse transparaître aucune ambiguïté sentimentale : tout indique que la relation reste purement amicale.

L’amitié avant tout selon les créateurs

Interrogés après la diffusion des nouveaux épisodes, les créateurs de la série – Alfred Gough et Miles Millar – se montrent catégoriques. Pour eux, le cœur du récit demeure « une histoire d’amitié féminine et de sororité ». Ils saluent toutefois l’enthousiasme des spectateurs pour le duo, tout en insistant : « Les personnages sont avant tout amis. » Une mise au point réitérée depuis plusieurs saisons, même si les showrunners restent prudents sur l’évolution future : ils se disent ouverts à toutes les directions scénaristiques à condition qu’elles s’imposent naturellement.

Nouveaux enjeux amoureux et recettes éprouvées

Côté intrigues amoureuses, c’est désormais Enid qui occupe le devant de la scène. Elle se retrouve prise dans un triangle sentimental impliquant son ancien béguin Ajax Petropolus et un nouveau venu, le loup-garou Bruno Yuson. Ce schéma rappelle celui déjà exploré lors de la première saison avec Mercredi, Tyler Galpin et Xavier Thorpe. Le choix narratif divise : alors que certains espéraient voir Enid suivre une trajectoire différente, ce triangle peine à renouveler le souffle romantique de la série.

Parmi les points clés qui marquent cette nouvelle saison :

L’amitié entre Mercredi et Enid reste centrale.

Aucune romance n’est prévue pour Mercredi cette saison.

L’intrigue du triangle amoureux autour d’Enid prédomine.

Bilan et perspectives pour la suite

Si certains regrettent un manque d’audace scénaristique – notamment avec des mécanismes répétés ou une place trop restreinte accordée au duo principal –, impossible de nier que le binôme demeure ce qui fait vibrer l’ensemble. Avec une troisième saison déjà confirmée par Netflix, tous les espoirs restent permis quant à l’évolution des personnages. Pour autant, rien n’indique qu’une romance « Wenclair » verra le jour prochainement. D’ici là, rendez-vous est pris pour la deuxième partie de cette saison 2, attendue le 3 septembre 2025.