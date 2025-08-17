Mercredi saison 2 : le retour énigmatique de Larissa Weems

Larissa Weems semble prête à surprendre à nouveau les élèves de Nevermore dans la deuxième saison de la série Mercredi.

Tl;dr La directrice Larissa Weems, supposément morte, devrait bien revenir dans la série Mercredi.

Des théories circulent sur sa réapparition : métamorphose, nouvelle identité ou présence spectrale.

La saison 2 poursuit son intrigue, avec la suite très attendue prévue pour le 3 septembre 2025.

Un retour inattendu révélé lors d’un événement Netflix

La série Mercredi, déjà couronnée de succès sur la plateforme de streaming, continue d’alimenter les discussions. Cette fois, c’est le retour de la directrice Larissa Weems qui secoue les fans. Durant une étape australienne du « Global Doom Tour » organisée par Netflix, l’actrice Gwendoline Christie, interprète du personnage, a pris part à un événement à Sydney. Sur scène, un message vidéo marquant a été diffusé : « Vous pensiez vraiment que Nevermore me laisserait partir si facilement ? Je n’étais jamais parti… vous avez juste cessé de chercher ». Une manière surprenante de dévoiler une information majeure.

L’art du suspense et des théories persistantes

L’annonce laisse planer le doute : comment Larissa Weems, supposément assassinée à la fin de la première saison, pourrait-elle revenir dans l’intrigue actuelle ? Pour mémoire, elle avait été poignardée avec une aiguille au poison par Marilyn Thornhill. L’arrivée de Steve Buscemi, désormais principal sous les traits de Barry Dort, semblait entériner le départ définitif du personnage. Pourtant, certaines théories n’ont jamais cessé d’alimenter les réseaux sociaux.

Parmi elles, des hypothèses originales circulent :

Celle où Weems se serait transformée en Lurch – le chauffeur des Addams – profitant de ses capacités de métamorphe.

D’autres suggèrent qu’elle pourrait avoir pris l’apparence d’un nouveau professeur de musique, Isadora Capri (incarnée par Billie Piper).

Certains observateurs avancent même que sa phrase « you stopped looking » serait un indice laissé çà et là depuis plusieurs épisodes.

Surnaturel et ambiguïtés scénaristiques

Difficile d’écarter totalement la possibilité d’une réapparition sous forme spectrale : l’univers de Nevermore a déjà introduit des esprits comme celui de Goody Addams. De plus, l’évolution des pouvoirs psychiques de Wednesday ouvre potentiellement la porte à des échanges avec l’au-delà ou à la présence persistante d’âmes liées au passé trouble du pensionnat.

Toutefois, il paraît peu probable que ce retour ne soit qu’un simple flashback. Le discours énigmatique du personnage laisse entendre une implication directe dans les événements présents – reste à savoir si elle évolue parmi les vivants ou les fantômes.

Nouveaux épisodes et rendez-vous attendu

La première partie de la saison 2 est disponible dès maintenant sur Netflix. La suite très attendue arrivera le 3 septembre 2025, promettant son lot d’autres mystères et rebondissements au sein du phénomène mondial qu’est devenue cette série.