Pourquoi Xavier Thorpe n’est pas dans la saison 2 de Mercredi ?

Tl;dr Xavier Thorpe, personnage important de la première saison de Mercredi, est absent dès le premier épisode de la saison 2, son départ étant expliqué par un transfert à une autre école.

Ce retrait scénaristique fait suite à une décision de la production liée à des accusations graves portées contre l’acteur Percy Hynes White, qu’il nie fermement.

L’avenir du personnage reste flou, avec quelques clins d’œil dans la série, mais tout semble indiquer une sortie définitive adaptée aux contraintes narratives et médiatiques.

Entre controverse et choix scénaristique

Les fans de Mercredi, qui attendaient le retour des visages familiers dans cette nouvelle salve d’épisodes, n’ont pas manqué de remarquer une absence : celle de Xavier Thorpe, interprété par Percy Hynes White. L’acteur, central lors de la première saison pour son rôle d’ami proche et possible amour contrarié de l’héroïne, a été effacé dès le premier épisode. Un choix qui ne tient pas seulement du hasard.

Une explication rapide, un départ définitif ?

Dès l’ouverture de la saison, l’intrigue prend soin d’évoquer l’éviction de Xavier : le nouveau proviseur du lycée Nevermore, Barry Dort, révèle que suite à des soupçons criminels pesant sur lui, son père a décidé de le retirer et d’interrompre tout financement. Le jeune homme rejoint ainsi une autre école en Suisse, la prestigieuse Reichenbach Academy. Ce subterfuge scénaristique s’avère efficace ; il s’inscrit dans la continuité du portrait familial brossé lors de la première saison. Quelques messages et un mystérieux tableau envoyé à Mercredi maintiennent un lien ténu entre Xavier et l’intrigue, rappelant son importance passée sans jamais lui donner d’espace à l’écran.

L’ombre d’une polémique réelle

Ce départ soudain s’accompagne pourtant d’un contexte bien plus complexe hors caméra. En mai 2024, plusieurs médias rapportaient que la production avait décidé de se séparer discrètement de Percy Hynes White. Si aucun commentaire officiel n’a filtré, cette décision intervient après des accusations très graves portées contre lui en janvier 2023 par une utilisatrice du réseau social X (ex-Twitter). Selon ses dires, l’acteur aurait commis des agressions sexuelles lors d’une soirée à Toronto et aurait participé à des fêtes visant à abuser sexuellement de jeunes filles alcoolisées. Face à ces allégations, l’intéressé avait catégoriquement nié, dénonçant « une campagne de désinformation.»

L’avenir du personnage reste incertain

Faut-il voir là la fin définitive pour Xavier Thorpe ? Certains éléments – tels que ce fameux tableau représentant un corbeau transmis à Wednesday – pourraient laisser penser que le scénario n’exclut pas totalement quelques ultimes allusions ou rebondissements liés au personnage. Pour l’heure toutefois, tout laisse croire qu’il s’agit bien là d’une sortie définitive orchestrée avec tact pour servir aussi bien les exigences scénaristiques que celles liées à l’image publique du programme.

Rappelons que la première partie de la saison 2 est déjà accessible sur la plateforme de streaming Netflix ; la seconde suivra dès le 3 septembre 2025.