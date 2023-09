Mega Bloks dévoile un sublime set Xbox 360 Halo. 1 400 pièces de pur plaisir, et d'easter eggs !

Construire une réplique en LEGO d’un Faucon Millenium est une chose, assurément, mais son concurrent Mega Bloks passe à l’étape au-dessus pour les fans de jeu vidéo. L’entreprise dévoile en effet une réplique à l’échelle 3:4 de la console Xbox 360, complète, avec la console elle-même, la manette et une copie de Halo 3. Oui, vous avez bien lu. Vous pouvez construire votre propre version de la grande aventure de 2007 de Master Chief.

Mega Bloks dévoile un sublime set Xbox 360 Halo

Bien que l’ensemble ne soit évidemment pas fonctionnel, cela devrait faire passer un très bon moment à quiconque a de bons souvenirs de cette ère Xbox 360. C’était il n’y a pas si longtemps, après tout. La console dispose d’un disque dur amovible, des lumières opérationnelles, un intérieur interactif et même un lecteur de disque qui bouge. Mega indique qu’il y a par ailleurs davantage d’easter eggs pour les vrais fans de la première heure de Xbox, en dévoilant notamment qu’il se passe quelque chose lorsque vous insérez le faux disque Halo 3 dans le faux lecteur de disque.

Le kit compte au total environ 1 400 pièces, ce qui devrait vous occuper quelques heures pour le montage, vous permettant de replonger allègrement dans le milieu des années 2000. Mega Bloks indique que ce set convient aux 18 ans et plus. Il sera disponible à partir du 8 octobre prochain au tarif de 150 $, soit moitié moins cher qu’une Xbox 360 en 2005. Ce n’est pas le premier set de Mega Bloks sur le thème du jeu vidéo. La marque avait par le passé commercialisé des sets autour de Assassin’s Creed et World of Warcraft, entre autres.

1 400 pièces de pur plaisir, et d’easter eggs !

Bien qu’il ne soit pas absolument évident que la Xbox 360 fut la console reine de l’histoire de Microsoft, elle était très certainement la machine la plus populaire de l’entreprise à cette époque. La 360 fut vendue à 85 millions d’unités durant tout son cycle de vie et comptait à son catalogue des jeux vraiment impressionnants, des deux premiers Gears of War en passant par la trilogie Mass Effect. La console a aussi connu le lancement de Skyrim, GTA IV, Halo 3 et tout un tas de jeux Call of Duty. Sans oublier Crackdown, Alan Wake et Bioshock. C’était une bonne époque pour jouer aux jeux vidéo !