Le store Xbox 360 fermera ses portes en juillet 2024. Une mauvaise nouvelle, certes, mais la rétrocompatibilité évite de gros soucis.

Microsoft a révélé la date de fermeture du store Xbox 360. Vous ne pourrez plus acheter de jeux, extensions ou quoi que ce soit sur le store Xbox 360 après le 29 juillet 2024. Tous les jeux Xbox ou Xbox 360 et autres DLC qui sont rétrocompatibles sur Xbox One ou Series X|S resteront disponibles à l’achat sur les stores de ces consoles plus récentes.

L’app Microsoft Movies & TV cessera de fonctionner sur la console à la même date, vous ne pourrez donc plus l’utiliser pour regarder vos séries ou films. Tout le contenu que vous avez acheté sur le store Xbox 360 restera dans votre bibliothèque et vous pourrez le regarder sur des appareils sous Windows 10 ou 11, une Xbox One ou une Xbox Series X|S. Vous pouvez aussi regarder vos contenus compatibles Movies Anywhere sur l’app et le site de ce service.

Vous pouvez toujours acheter des jeux Xbox 360 et autres contenus via le store de la console jusqu’en juillet prochain – et vous devriez toujours pouvoir trouver des copies physiques d’occasion des jeux qui vous intéressent -. Tous les jeux que vous avez dans votre bibliothèque fonctionneront toujours après la fermeture et vous pourrez accéder à la majorité d’entre eux sur Xbox One ou Xbox Series X|S via la rétrocompatibilité. Microsoft précise par ailleurs que de nombreux titres Xbox 360 ont été améliorés sur Series X|S, avec notamment FPS Boost, Auto HDR et des temps de chargement réduits.

Les fonctionnalités multijoueurs sur les jeux Xbox 360 seront toujours opérationnelles tant que les éditeurs et développeurs maintiendront leurs serveurs ouverts. Vous pourrez aussi toujours sauvegarder vos parties et votre progression sur le cloud et reprendre là où vous vous êtes arrêté(e) sur Xbox One ou Xbox Series X|S.

La Xbox 360 fête ses 18 ans cette année, son dernier jeu est sorti il y a cinq ans. Il n’est donc plus vraiment logique pour Microsoft de garder ce store ouvert. Cependant, sa fermeture empêchera les joueurs d’acheter des titres qui n’existent qu’en version numérique.

Après que les fans ont protesté envers Sony quant à sa volonté de fermer les stores PlayStation 3 et PlayStation Vita en 2021, le géant japonais décidait finalement de les laisser ouverts. D’un autre côté, Sony ne facilite pas la tâche pour acheter des jeux PS3 et Vita dans la mesure où aucun des deux stores n’accepte les cartes de crédit, cartes de débit ou paiement PayPal. En 2022, Sony avait par ailleurs mis sur pied une équipe de préservation des jeux.