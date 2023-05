Microsoft baisse de manière permanente le prix du stockage pour Xbox Series X|S. La solution propriétaire de Microsoft devient un peu plus intéressante.

Les plus gros jeux vidéo modernes nécessitent un volume de stockage souvent très important et si les disques durs, SSD ou non, ont énormément augmenté en volume ces dernières années, un joueur régulier pourra rapidement se sentir à l’étroit sur sa console de dernière génération. Il se retrouve alors contraint de choisir avec soin quels jeux désinstaller ou d’investir dans un stockage externe. Fort heureusement, sur ce point, il y a une bonne nouvelle pour les joueurs Xbox Series X|S.

Microsoft baisse de manière permanente le prix du stockage pour Xbox Series X|S

En effet, il y a quelques jours, un certain nombre de revendeurs ont proposé des cartes d’extensions de stockage Seagate pour Xbox Series X|S à leur plus bas prix jusqu’à aujourd’hui. Désormais, Microsoft annonce que ces tarifs seront permanents. Ainsi, depuis ce week-end, les cartes d’extension Seagate démarrent à 90 $ pour le modèle 512 Go, tandis que les variantes 1 et 2 To sont proposées à 150 et 280 $, respectivement. Cela représente une baisse de prix d’environ 30 %, non négligeable.

Vous pouvez toujours, à juste titre, arguer que la solution de stockage propriétaire de Microsoft pour les Xbox Series X et Series S est encore trop onéreuse, mais une baisse de prix permanente est un pas dans la bonne direction pour cette neuvième génération de console du géant américain. Cela signifie que ces cartes d’extension coûteront moins cher encore lors des soldes, par exemple. De quoi les rendre plus intéressantes par rapport aux disques NVMe conventionnels que l’on peut acheter pour la PlayStation 5 de Sony.

La solution propriétaire de Microsoft devient un peu plus intéressante

De plus, d’autres baisses de prix pourraient arriver. En avril, Best Buy avait brièvement référencé une carte d’extension de 1 To de Western Digital. À ce moment-là, la fiche produit annonçait un tarif de 180 $ pour cette solution NVMe – désormais plus cher que le modèle 1 To de Seagate -, mais davantage de concurrence pourrait permettre d’avoir des tarifs plus intéressants à l’avenir. À suivre !