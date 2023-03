Gears of War : le scénario du film a été confié à Jon Spaihts

Jon Spaihts va écrire l'histoire de l'adaptation cinématographique de Gears of War pour Netflix.

Annoncé par Netflix en novembre 2022, le film Gears of War sera produit en partenariat avec The Coalition (Xbox Game Studios/Microsoft). Connu pour avoir co-écrit Dune, Dune : Part Two et Doctor Strange, le scénariste Jon Spaihts va maintenant relever le défi d’adapter Gears of War sur grand écran.

Netflix’s ‘Gears of War’ Movie Taps ‘Dune’ and ‘Doctor Strange’ Writer Jon Spaihts (EXCLUSIVE) https://t.co/xwLdb7vA3b — Variety (@Variety) March 21, 2023

Jon Spaihts a déclaré :

Gears of War est l’un des plus grands jeux d’action de tous les temps, avec des personnages vivants, un monde magnifiquement conçu et un système de combat qui met en évidence la létalité de la guerre et l’importance de se tenir aux côtés de ses coéquipiers. Il ne demande qu’à devenir du cinéma, et je suis ravi d’avoir la chance d’y contribuer.

Gears of War, une licence forte de Microsoft

Hollywood tente d’adapter Gears of War à l’écran depuis de nombreuses années. Si Universal est le dernier studio à avoir tenté de monter un film en 2016, New Line avait également tenté sa chance. Lancé sur Xbox en 2006 et vendu à plus de 40 millions d’exemplaires en six épisodes, Gears of War met en scène une société divisée et au bord de l’effondrement, menacée d’extinction totale par les Locustes, une monstrueuse menace venue d’en bas. L’escouade Delta, une équipe de pompiers en pagaille dirigée par le sergent Marcus Fenix en disgrâce, est alors chargée de mener le dernier combat de l’humanité.