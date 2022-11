Gears of War : un film en live action et une série animée commandés par Netflix

Netflix annonce un film en live action Gears of War ainsi qu'une série animée pour les adultes.

Netflix n’en finit plus d’adapter des jeux vidéo, à tort ou à raison, cela dépend des productions, évidemment, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que la plateforme de streaming n’a pas l’intention de s’arrêter là. La longue liste comptera bientôt l’une des licences les plus connues de la Xbox. Le service s’associe avec le développeur The Coalition pour produire un film en live action Gears of War. Aucun détail, ni synopsis ni date de sortie, pour l’heure, mais Netflix va aussi produire une série animée pour adultes et laisse entrevoir des “histoires supplémentaires”.

La série tourne autour des Locustes, une espèce agressive qui a pratiquement détruit la civilisation humaine. La trilogie originale Gears of War est centrée sur le vétéran Marcus Fenix, mais les jeux plus récents et autres spinoffs mettent en avant son fils, JD, son grand ami et allié, Baird, et la rebelle devenue soldat Kait.

Le timing est parfait. The Coalition n’a pas dévoilé de nouveau jeu depuis un certain temps. Les productions Netflix donnent au studio qui appartient à Microsoft l’occasion de continuer de faire parler de Gears of War, tout en relançant l’intérêt de la franchise auprès des fans qui ont de nombreux souvenirs des Locustes. Cela fait aussi partie de la réponse de la firme de Redmond aux ambitions de Sony envers le grand et le petit écrans avec, notamment, des séries Horizon et God of War ainsi que des films comme Uncharted.

La question, comme toujours, sera de savoir si la licence se traduit bien dans le format linéaire qu’est celui du cinéma. Il y a déjà eu de francs succès avec les adaptations de jeux vidéo, comme la série League of Legends, mais ces projets n’ont, généralement, pas la meilleure des réputations. Même l’adaptation de Halo a connu une réponse mitigée. Il est encore bien trop tôt pour savoir comment sera accueilli Gears of War, mais il est évident que les attentes sont déjà très élevées. Et les défis nombreux pour les studios impliqués.