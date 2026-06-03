Luke Grimes dévoile les raisons de l’engouement du public pour Yellowstone et ses marshals

Luke Grimes, l’acteur vedette de la série Yellowstone, partage son point de vue sur l’engouement du public pour les marshals et l’univers du western contemporain, une passion qui ne cesse de croître autour du succès de la série.

Tl;dr Le succès de « Marshals » s’explique par l’héritage Yellowstone.

La beauté du Montana et le héros Kayce séduisent le public.

Malgré des intrigues dispersées, la série cartonne en audiences.

Un spin-off qui s’impose malgré les doutes

Lorsque Luke Grimes a entendu parler pour la première fois du projet « Marshals », il n’y croyait guère. Pour lui, l’idée semblait tout simplement « terrible ». Pourtant, quelques mois à peine après son lancement sur CBS, le constat est implacable : la série s’est hissée en tête des nouveautés les plus regardées de la saison, à tel point qu’une seconde saison a rapidement été commandée. Ce succès immédiat ne tombe évidemment pas du ciel ; il est étroitement lié à l’aura laissée par l’emblématique « Yellowstone », dont elle constitue le premier spin-off post-final.

L’héritage Yellowstone : un phénomène inattendu

Il y a quelques années, une question revenait régulièrement parmi les observateurs : qui donc regardait « Yellowstone » ? Presque personne n’en parlait ouvertement et pourtant, la création de Taylor Sheridan explosait les compteurs. Finalement, il s’avère que ce sont surtout les pères de famille américains qui se sont passionnés pour cette fresque néo-western, entraînant ensuite un élargissement fulgurant de son public. Devenu phénomène télévisuel, le programme a donné naissance à un véritable empire, incluant deux préquelles et plusieurs autres créations signées Sheridan.

Paysages grandioses et héros classiques : la recette Marshals

Selon Luke Grimes, si « Marshals » séduit autant, ce n’est pas seulement grâce au souvenir de « Yellowstone ». L’acteur incarne une conviction simple : ce sont aussi les paysages du Montana, spectaculaires et sauvages, qui font rêver. Interrogé récemment, il confiait : « C’est l’un des endroits les plus beaux au monde. Il y a comme un romantisme autour de cette vie dehors, loin des écrans et des bureaux fermés. » L’attrait pour une existence proche de la nature semble gagner du terrain à mesure que nos vies deviennent plus numériques.

Par ailleurs, l’engouement pour le personnage de Kayce Dutton tient beaucoup à son aspect très traditionnel du « bon contre le méchant ». Voici ce qui revient souvent dans les témoignages des fans :

L’attrait du héros capable d’affronter l’injustice.

L’envie d’évasion dans un univers rural idéalisé.

L’identification à des valeurs simples et rassurantes.

Des débuts perfectibles, mais une popularité intacte

Pour autant, tout n’est pas parfait dans « Marshals ». La série peine encore à trouver sa véritable identité narrative ; la multiplicité des intrigues alourdit parfois l’ensemble. Mais force est de constater que cette dispersion n’entame en rien l’enthousiasme du public. Porté par le charme intact du western contemporain et ses figures héroïques intemporelles, « Marshals » confirme que la formule imaginée par Sheridan reste redoutablement efficace sur le petit écran américain.