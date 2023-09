Logitech dévoile un nouveau clavier et une nouvelle souris dans sa gamme G Pro. Aucun compromis, haute personnalisation, pour des performances toujours au top.

Sous sa gamme Logitech G Pro, l’accessoiriste propose des produits haut de gamme, sans compromis sur les performances, le confort et la fiabilité. Des références parfaites, en somme, pour les enthousiastes du esport. Pour sa cuvée 2023, la marque propose deux produits : le clavier Logitech G Pro X TKL Lightspeed Gaming Keyboard et la souris Logitech G Pro X Superlight 2. Un nouveau casque G Pro X2 Lightspeed Gaming a aussi fait son apparition. Ces produits ont par ailleurs été pensés et conçus avec des équipes et des joueurs pour correspondre aux besoins du sport électronique.

Logitech G Pro X TKL Lightspeed Gaming Keyboard

Le nouveau clavier G Pro X TKL Lightspeed Gaming Keyboard ressemble beaucoup au G Pro X filaire existant. Outre le sans fil, il propose aussi des touches programmables et le rétroéclairage RGB avec Lightsync. Il y a aussi un bouton volume dans le coin supérieur droit. On citera aussi le mode jeu, des keycaps PBT et la possibilité de choisir entre le Bluetooth ou l’USB – câble USB-C vers USB-A, fourni avec le clavier -.

Le Logitech G Pro X TKL Lightspeed Gaming Keyboard propose une batterie rechargeable interne promettant 50 heures d’autonomie pour une portée de 10 mètres. Il peut être transporté assez facilement et est livré avec son propre étui. Logitech le propose en trois variantes : Tactile Switches (GX Brown), Linear Switches (GX Red) et Clicky Switches (GX Blue).

Logitech G Pro X SuperLight 2 Lightspeed Gaming Mouse

La souris Logitech G Pro X SuperLight 2 Lightspeed succède à la souris de 2020 et propose diverses améliorations : nouveau capteur HERO 2 pour des performances en hausse. Jusqu’à 500 pouces par seconde et un frame rate de 25 kHz.

Pour les utilisateurs avancés, il est possible de personnaliser le capteur en termes de DPI avec des configurations de sensibilité sur les axes X et Y. En plus de cela, les utilisateurs ont une sélection en trois étapes pour spécifier comment la souris répond aux différents styles de jeu. La souris offre cinq boutons programmables qui permettent de personnaliser même les aspects les plus mineurs de la souris, pour des performances au top à tout instant.

Avec tous les paramètres enregistrés nativement dans la souris, les utilisateurs n’ont pas besoin d’un logiciel personnalisé supplémentaire, ce qui en fait une souris facilement personnalisable et toujours prête pour la compétition. Malgré sa longue liste de fonctionnalités, la souris Logitech G Pro X SuperLight 2 Lightspeed pèse 60 grammes et devrait offrir plus de 70 heures d’autonomie.

En plus de lancer ces deux produits, Logitech a confirmé une disponibilité plus générale de son casque Pro X2 Lightspeed. En ce qui concerne le tarif, le clavier est proposé à 199 $, la souris à 159 $ et le casque est le produit le plus onéreux de cette nouvelle gamme, à 249 $.