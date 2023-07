Logitech rachète le fabricant d'accessoires pour le streaming Loupedeck. Une nouvelle acquisition pour le géant des périphériques et accessoires.

Loupedeck, qui avait commencé comme un simple projet Indiegogo avec sa console d’édition Lightroom, a été rachetée par Logitech pour un montant “non-matériel” non dévoilé, ont indiqué les deux sociétés. “Cette acquisition augmente aujourd’hui le portfolio produit de Logitech et accélère nos ambitions logicielles en permettant aux claviers, souris et autre de devenir plus intelligents et conscients de leur contexte”, déclarait le directeur général de Logitech G, Ujesh Desai, dans un communiqué.

Logitech rachète le fabricant d’accessoires pour le streaming Loupedeck

Après avoir lancé une console d’édition avancée en 2019, le Loupedeck CT, l’entreprise avait pivoté vers le streaming vidéo avec le Loupedeck Live et le Loupedeck Live S. Celles-ci sont des alternatives au très populaire Elgato Stream Deck, utilisé par les créateurs de contenu pour ajouter des titres, du picture-in-picture et bien davantage dans leurs streams. Loupedeck avait aussi collaboré avec Razer sur son propre produit, le Stream Controller.

Racheter Loupedeck donne à Logitech la possibilité de proposer une “expérience premium” aux créateurs de contenu, qu’il s’agisse de joueurs, livestreamers ou autre. Dans le même temps, Logitech promet une utilisation plus “fluide” au niveau de l’intégration, des préconfigurations et de l’appairage des apps Streamlabs et des appareils Loupedeck. De son côté, Loupedeck déclare que rejoindre Logitech l’aidera à élargir “grandement” son public.

Une nouvelle acquisition pour le géant des périphériques et accessoires

Logitech avait acquis Streamlabs en 2019 pour s’offrir une plus grande présence sur le marché du streaming de jeu vidéo – une parmi de nombreuses autres réalisées ces dernières années -. En 2016, l’entreprise rachetait le spécialiste des périphériques de jeu Saitek. En 2017, Astro, qui fabrique des casques très populaires chez les joueurs et les streamers et en 2018, Logitech acquérait Blue Microphones.

Quel avenir pour les sociétés rachetées ? Il y a quelque mois, Logitech faisait disparaître la marque Blue, mais produit encore toujours la majorité des produits originaux de l’entreprise, comme les micros Yeti et Snowball. Les produits de Loupedeck sont très bons mais quelque peu onéreux. Logitech devrait donc pouvoir abaisser les tarifs tout en augmentant la qualité de fabrication. Quoi qu’il en soit, “Loupedeck continuera de prendre en charge ses clients et partenaires et opèrera comme à l’accoutumée dans l’immédiat”, peut-on lire dans le communiqué de presse.