Logitech met fin à la marque de micro Blue

Logitech a décidé de faire disparaître sa marque de microphone Blue. Désormais, l’accessoiriste vendre ces produits sous la marque de gaming Logitech G – ne gardant le nom Blue que pour “décrire [leurs] technologies”, explique-t-il. Blue a été retiré de la section “marques” du site de Logitech et le domaine Bluemic.com redirige désormais vers Logitech. Tous les produits Blue, y compris les micros Yeti, Snowball et autres, ne sont désormais plus que sur la section Logitech G de son site.

L’entreprise a aussi déplacé ses casques gaming haut de gamme Astro et d’autres accessoires sur Logitech G, mais cette marque continuera d’exister, comme le rapporte The Verge. “La marque Astro continuera d’exister comme série de produits audio premium sous la marque Logitech G. Restez à l’écoute pour davantage d’informations concernant ASTRO, un lancement surviendra bientôt, la communauté devrait être très intéressée”, peut-on lire dans une FAQ sur Reddit.

Logitech avait déjà laissé entendre une telle disparition de la marque Blue lorsqu’elle avait commercialisé le micro pour le streaming Blue Sona sous la marque Logitech G à la fin de l’année dernière. L’entreprise avait aussi changé sa description du micro Yeti il y a un moment, le décrivant un microphone Yeti avec la technologie Blue VO!CE.

Logitech avait racheté Blue en 2018 pour 117 millions de dollars. Cependant, Blue Microphones a une histoire qui va au-delà de ce que vous connaissez probablement, l’entreprise ayant créé le microphone “Bottle” avant même de développer des produits de streaming (Blue veut aussi dire “Baltic Latvian Universal Electronics”, selon Wikipedia). Son premier micro pensé et conçu pour le streaming audio fut le Snowball, encore proposé à la vente chez Logitech sous le nom Snowball Ice pour 50 $.

Dans la mesure où la marque Blue est très respectée dans le monde du podcasting, du streaming et autre, cela peut sembler être une étrange décision que de la faire disparaître au profit de sa propre marque, marque qui a bien moins de cachet. L’entreprise promet en tous les cas une “intégration plus profonde” avec tous les produits Logitech G, et il devrait être possible de les configurer “tous au même endroit”, probablement dans l’app G Hub. Si tel est le plan de l’entreprise, alors Logitech devrait s’attaquer aux nombreuses critiques concernant cette app.

