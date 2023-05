La console portable Logitech G Cloud arrive en France. 359 € pour un appareil pensé et conçu pour le cloud gaming.

Après un lancement en Amérique du Nord et à Taïwan, la console portable G Cloud de Logitech arrive en Europe. L’entreprise vient d’annoncer la nouvelle. Cette dernière sera disponible au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Norvège, au Danemark, en Suède et en Finlande, avec un joli bonus de lancement pour les intéressés : six mois d’abonnement offerts au Xbox Game Pass Ultimate.

Avec son écran tactile 1 080p de 7 pouces et ses nombreux contrôles, la Logitech G Cloud ressemble beaucoup aux consoles portables comme la Razer Edge et la Ayaneo Air Pro, ou à une version plus petite de la Nintendo Switch ou du Steam Deck. Ceci étant dit, les spécifications sont plus contenues, avec un SoC Qualcomm 720G, 4 Go de RAM, ainsi que le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 5. Des caractéristiques techniques qui s’expliquent par cette console a été pensée pour le cloud gaming depuis des services comme Xbox Game Pass et GeForce Now. Il est aussi possible de l’utiliser pour profiter à distance de ses propres jeux de son PC ou sa console.

Étant donné ses spécifications assez limitées, le tarif demandé de 359 € peut faire grincer des dents. Et puisque les premières unités ont été expédiées en décembre, Logitech a pu ajouter un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, comme le mapping de boutons virtuels pour les jeux mobiles basés sur le tactile, des paramètres de personnalisation des contrôles et une prise en charge officielle de Shadow PC. Ce service vous permet de “louer” un PC relativement puissant, à partir de 29,99 € par mois, et de jouer dessus.

Quoi qu’il en soit, la console G Cloud a un succès suffisamment important pour que Logitech la commercialise sur d’autres territoires que l’Amérique du Nord. Comme mentionné précédemment, Logitech ajoute aussi dans le package jusqu’à six mois d’abonnement aux Xbox Game Pass Ultimate (selon le pays), un mois d’abonnement NVIDIA GeForce Now Priority et un mois de Shadow PC. La console sera disponible à partir du 22 mai pour 359 € ou 329 £.