Le nouveau Razer Stream Controller X ressemble beaucoup à un modèle de son grand concurrent. Les fonctionnalités sont quasiment identiques, le prix aussi.

Razer vient de lancer un nouvel accessoire pour le streaming, le Stream Controller X. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce petit périphérique paraîtra très familier à nombre de streamers et créateurs de contenu expérimentés. En effet, il est très similaire au Stream Deck MK.2 d’Elgato, avec ses 15 touches LCD programmables facilement personnalisables.

Au menu des différences, on pourrait citer l’espacement entre les touches, qui est un peu différent et, selon Tom’s Hardware, l’ensemble est un tout petit peu plus petit que le modèle d’Elgato. Et si les deux accessoires sont proposés au même tarif, 150 $, le produit de Elgato est sur le marché depuis quelque temps maintenant et a notamment déjà pu profiter de tarifs promotionnels.

Quoi qu’il en soit, le Stream Controller X permet aux utilisateurs de programmer des actions multiples, plus ou moins complexes, sur un bouton simplement en les déplaçant dans l’ordre souhaité dans l’éditeur dédié. Les utilisateurs peuvent même programmer leurs actions de manière à ce que celles-ci soient déclenchées à la suite ou simultanément. Ils peuvent aussi créer des profils personnalisés pour des tâches diverses et basculer ensuite sur de l’un à l’autre selon le logiciel qui est actuellement ouvert grâce au Mode Dynamique.

Pour rendre le multitâche plus simple encore au quotidien, l’appareil est compatible avec la plupart des logiciels de streaming et autres outils utilisés dans le domaine les plus populaires, comme Twitch ou Adobe Photoshop et Illustrator. Pour ces logiciels, il y a même d’ailleurs des profils prédéfinis, évitant ainsi aux utilisateurs de devoir créer les leurs en première intention.

Comme le premier Stream Controller de Razer, le modèle X reste propulsé par Loupedeck. L’ancien modèle était une version déjà revisitée du Loupedeck Live et ressemble aujourd’hui davantage à un cousin éloigné qu’à un frère de ce Stream Controller X.