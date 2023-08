Les services d'Apple rapportent encore énormément d'argent, mais... Le géant américain n'a pas grand-chose à craindre.

Les finances d’Apple continuent de diminuer quelque peu. Comme ce fut le cas les deux derniers trimestres précédents, l’entreprise a souffert de pertes assez mineures de revenus pour son troisième trimestre fiscal 2023. Des pertes mineures pour une société qui gagne encore énormément d’argent chaque trimestre.

Les services d’Apple rapportent encore énormément d’argent, mais…

Comme cela a souvent été le cas, les revenus que la firme de Cupertino puisent de son segment Services (avec les iCloud, Apple Music, AppleCare, l’App Store et de nombreux autres) ont atteint un nouveau record, 21,2 milliards de dollars. C’est la deuxième catégorie de produit la plus performante derrière l’iPhone et cette dernière a gagné 8 % par rapport à l’année dernière. Mais les revenus des iPhone, Mac et iPad ont diminué par rapport à l’année précédente, comme ce fut le cas au trimestre précédent.

Dans le cas de l’iPhone, la perte est très légère : les revenus de 39,7 milliards de dollars du trimestre sont 2 % moindres que ceux d’il y a un an. Les ventes d’iPad (-19,8 %) et Mac (-7,3 %) enregistrent des pertes plus significatives, mais dans la mesure où la marque à la pomme n’a pas mis à jour sa gamme iPad depuis l’automne dernier, ce n’est pas très surprenant. Les wearables (comme l’Apple Watch et les AirPods) et autres accessoires ont, eux, le vent en poupe, avec des revenus en hausse de 2 %, la seule catégorie de produits outre les services, à progresser.

Le géant américain n’a pas grand-chose à craindre

Au total, les revenus de 81,8 milliards de dollars annoncés représentaient une baisse de moins de 2 % par rapport à l’année précédente, tandis que les profits ont en vérité augmenté d’environ 2 %, à 19,9 milliards de dollars.

Outre les catégories de produits conventionnels, ces résultats financiers seront les premiers depuis que le très ambitieux et aussi onéreux casque Vision Pro a été annoncé. Nul doute que les investisseurs voudront en savoir davantage. Et il y a aussi les projets autour de l’intelligence artificielle.