Apple bloque le renommage de Twitter en X sur son App Store. Dernier exemple en date d'une situation plus que bancale.

Si vous voulez télécharger la “nouvelle” application mobile X d’Elon Musk sur votre iPhone, vous devrez télécharger Twitter. Cela peut sembler anodin, mais c’est en vérité le reflet d’une situation bien compliquée pour la plateforme, exemple supplémentaire que ce changement de nom n’a absolument pas été fait dans les règles. Et c’est le moins que l’on puisse dire.

Apple bloque le renommage de Twitter en X sur son App Store

L’Apple App Store référence en effet encore l’application sous le nom Twitter. Et ce pour une raison indépendante d’une quelconque question de droit. Le magasin d’applications de la firme de Cupertino oblige les développeurs à proposer des apps ayant un nom d’au moins deux caractères, comme le signale le site Bleeping Computer.

Faites le test vous-même. Cherchez par exemple “X”, “X app” et “Twitter” dans l’App Store et, évidemment, Twitter est toujours présent. Si vous cherchez “X”, vous aurez des résultats comme Xbox et un service VPN. Avec les termes “X app”, par contre, l’application Twitter apparaît dans les résultats de recherche. La fiche de l’app montre le gros logo X… et le nom Twitter. Plutôt étrange.

Elon Musk a décidé il y a quelques jours de procéder à ce changement de nom prévu de longue date de Twitter en X et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut un vrai bazar. Pour la société, c’est une position délicate avec Twitter toujours présent et le plus générique X qui se fait sa place et rien ne fonctionne vraiment ensemble. La situation sur l’App Store n’est finalement que la dernière preuve de ce micmac.

Twitter apparaît cependant désormais en tant que X dans le store Google Play, et tout finira par rentrer dans l’ordre avec Apple à un moment ou un autre. Mais d’ici là, le nom Twitter va rester visible, du moins sur l’App Store.