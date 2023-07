Apple Vision Pro : les premiers kits de développement sont disponibles. Les conditions d'éligibilité sont cependant très strictes.

Si Apple veut faire de son casque Vision Pro un grand succès, le géant américain va devoir lui intégrer un maximum d’applications attrayantes, et cela passe par confier ce nouveau produit le plus tôt possible aux développeurs. C’est précisément dans cette optique que l’on apprend que les premiers kits de développement pour le Vision Pro sont aujourd’hui disponibles. Si vous êtes éligible, la firme de Cupertino vous prêtera un casque de réalité mixte, vous aidera pour la configuration, des experts seront à votre disposition et le support ira même au-delà de ce à quoi les développeurs ont normalement droit.

Apple Vision Pro : les premiers kits de développement sont disponibles

Tout réside, vous l’aurez compris, dans le “si vous êtes éligible”. En effet, il s’agit ici de soumettre une candidature, pas d’acheter un produit comme ce fut le cas pour le Apple Silicon Developer Transition Kit. En plus de faire partie du Programme Développeur Apple, il vous faudra détailler vos applications existantes ainsi que votre équipe. La marque à la pomme privilégiera les créateurs dont les apps “tirent profit” des fonctionnalités du Vision Pro. Même si cela devait être le cas, vous n’auriez pas la garantie d’obtenir un casque. Et vous aurez moins de chance d’y parvenir si vous êtes nouveau sur le marché des apps ou si vous portez simplement une app iPad. Dans le cas où vous ne seriez pas éligible, il vous faudra vous contenter de la bêta de visionOS.

Il sera par ailleurs impossible d’utiliser le casque “n’importe comment”. Apple oblige notamment les développeurs à conserver le Vision Pro sur un lieu de travail sécurisé auquel seuls les membres de l’équipe autorisés ont accès. L’entreprise se réserve aussi le droit de demander le retour de l’appareil quand bon lui semble. Autrement dit, n’espérez pas découvrir tous les détails de ce casque de sitôt.

Les conditions d’éligibilité sont cependant très strictes

Avec toutes ces conditions, le kit actuel ne devrait se retrouver qu’entre les mains des plus grands développeurs. Ceci étant dit, ce lancement montre qu’Apple a bien l’intention de courtiser les créateurs d’applications et cela donne une indication sur le genre d’applications qui seront disponibles lorsque le Vision Pro arrivera en début d’année prochaine. L’accent est clairement mis sur une expérience qui aide à vendre le concept, plutôt qu’un énorme catalogue. Ce qui n’est pas surprenant quand on sait que l’appareil coûtera 3 499 $ et qu’il cible les professionnels et les plus grands enthousiastes, mais il faudra certainement attendre un moment avant que les plus petits studios publient leurs apps.