Apple développerait son propre chatbot IA pour concurrencer ChatGPT. Vers un Siri bien plus puissant ?

Depuis que la “bataille de l’IA” a démarré, Apple est restée plutôt silencieux. Jusqu’à aujourd’hui. Si l’on en croit une information de Bloomberg, la firme de Cupertino travaillerait actuellement à la conception de son propre chatbot. Les ingénieurs l’auraient même baptisé en interne “AppleGPT”, mais son vrai nom serait plutôt Ajax, ceci pour refléter le fait que ce grand modèle de langage (LLM) a été conçu avec le framework JAX de Google. Des sources indiquent par ailleurs que la marque à la pomme ferait travailler plusieurs équipes sur le projet, l’une d’entre elles serait dédiée à la résolution des craintes autour de la confidentialité.

Apple développerait son propre chatbot IA pour concurrencer ChatGPT

Mais la question qui se pose est la suivante : que va bien pouvoir faire Apple d’un tel chatbot ? Difficile d’avoir une réponse évidente à ce stade, l’entreprise ne semblant pas avoir de projet clair quant aux cas d’utilisation de son chatbot, et encore moins de date de lancement ni de plateformes sur lesquelles il serait disponible. Une source anonyme a déclaré à Bloomberg qu’une annonce officielle, ainsi que davantage de détails, devraient arriver l’année prochaine. De plus, Apple réalisera la présentation de ses résultats financiers annuels le mois prochain, nous pourrions en découvrir un peu plus sur Ajax à ce moment-là.

Vers un Siri bien plus puissant ?

Cette initiative survient après que le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré à Good Morning America que l’intelligence artificielle générative est quelque chose que l’entreprise “suit de très près”. Selon Bloomberg, John Giannandrea et le vice-président de l’ingénierie logicielle, Craig Federighi, supervisent tout ce projet. John Giannandrea avait, à l’origine, était embauché pour superviser Siri et ses capacités de machine learning. Qui sait, peut-être l’assistant vocal numérique de la marque à la pomme va-t-il devenir bien plus utile.

Le marché de l’IA générative a explosé ces derniers mois, toutes les sociétés de la big tech ou presque s’y étant déjà lancées. Hier, par exemple, Meta et Microsoft publiaient Llama 2, un chatbot IA pensé et conçu pour une utilisation commerciale.