Apple Watch : les neuf fonctionnalités oubliées les plus utiles selon Reddit

L'Apple Watch est un formidable compagnon du quotidien. Une montre connectée qui permet de faire bien plus que relayer les notifications ou enregistrer vos séances de sport.

Si vous utilisez votre Apple Watch pour les notifications et le suivi de vos activités physiques, vous manquez certaines choses. La smartwatch peut faire bien davantage et les utilisateurs de Reddit ont d’ailleurs consigné ces fonctionnalités sur un thread dédié. Et une fois que vous commencerez à les utiliser, vous ne pourrez plus vous en passer.

Utiliser Apple Pay sur la Watch

De nombreux Redditors ont mentionné Apple Pay directement depuis la Watch. Comme avec le téléphone, il suffit d’approche l’Apple Watch du terminal de paiement pour payer. Cela fonctionne partout où Apple Pay est accepté.

Déverrouiller l’iPhone et le Mac avec l’Apple Watch

Si vous portez votre Apple Watch au poignet, vous pouvez la configurer pour déverrouiller votre iPhone et votre Mac. La fonction n’est pas activée par défaut, mais la procédure est simple et vous n’aurez plus à vous soucier de déverrouiller votre appareil par la suite.

Avoir les directions sans regarder son poignet

Lorsque vous utilisez Apple Plans sur l’Apple Watch, vous n’avez pas à regarder constamment votre poignet pour savoir par où aller. Avec des vibrations distinctes pour les virages à droite et à gauche, que vous soyez à vélo, à pied ou en voiture, vous saurez où tourner sans regarder le moindre écran.

Trouver l’iPhone rapidement

Vous pouvez facilement interroger votre iPhone depuis l’Apple Watch. Il suffit de balayer vers le haut depuis le bas de l’écran de l’Apple Watch et de tapoter sur l’icône iPhone. Si vous tapotez et restez appuyé sur le bouton, cela active en outre la lampe torche de l’iPhone. Pratique si vous êtes dans le noir ou que vous avez des problèmes auditifs.

Utiliser Siri pour un timer

Lorsque vous cuisinez, vous pouvez utiliser Siri pour mettre un timer en place. Pratique quand vous avez les mains prises.

Utiliser l’Apple Watch comme viseur pour l’appareil photo de l’iPhone

Votre Apple Watch peut vous aider à prendre une photo de groupe avec vos amis ou la famille. Une fois l’iPhone en place et l’appareil photo ouvert, ouvrez l’app Télécommande sur votre Apple Watch. Vous pourrez ainsi utiliser la montre comme viseur.

Demander à la montre de vous lire l’heure

Si vous tapotez et restez appuyé sur un cadran avec deux doigts, l’Apple Watch vous lit l’heure à voix haute. Pratique pour celles et ceux qui ont des soucis de vue ou si vous les conditions font qu’il est difficile de lire l’écran. À noter, cela ne fonctionne pas si la montre est en mode silencieux.

Passer les publicités des podcasts

L’Apple Watch a un widget En lecture lorsque vous écoutez de l’audio sur l’iPhone avec un bouton pour avancer de 30 secondes que vous pouvez utiliser pour passer une pub lorsque vous écoutez un podcast. Malheureusement, cela ne fonctionne pas avec les publicités impossibles à passer sur YouTube.

Identifier rapidement des chansons

Lorsque vous entendez une chanson que vous ne connaissez pas, demandez à Siri sur l’Apple Watch de l’identifier pour vous. Pour aller plus vite, vous pouvez ajouter une complication Shazam sur l’écran.