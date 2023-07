Apple Vision Pro : rendez-vous obligatoire en Apple Store pour l'acheter ? Le succès sera-t-il au rendez-vous pour ce casque très prometteur ?

Apple prévoit de commercialiser son casque Vision Pro à 3 500 $ de manière très progressive, en commençant par les États-Unis avec des rendez-vous pour des démonstrations dans certaines zones réservées dans les Apple Store, selon le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman. Ce déploiement par vague est en adéquation avec “la nature de niche et très complète” de ce casque de réalité mixte et ressemble assez à ce qu’avait fait la firme de Cupertino avec sa Watch en 2015.

La firme de Cupertino pourrait rendre obligatoire un rendez-vous en magasin pour essayer et acheter le Vision Pro, comme elle l’avait fait avec l’Apple Watch, selon plusieurs sources proches du dossier. L’entreprise demanderait aussi aux potentiels acheteurs de transmettre leurs prescriptions médicales de lunettes, le cas échéant. Des zones réservées seraient aussi créées dans les magasins pour réaliser des démonstrations des appareils et accessoires associés.

L’objectif premier est de s’assurer que les clients repartent avec un appareil parfaitement adapté. Une app iPhone a même été développée, ainsi qu’une machine physique pour scanner votre visage et garantir que le casque soit parfaitement en place. Apple pourrait aussi travailler sur un second système de fixation pour que le casque soit plus confortable sur les plus petites têtes.

Les espaces de démonstration du Vision Pro ne seraient disponibles que dans les Stores des principales villes américaines, à commencer par New York et Los Angeles, avant de sortir des États-Unis. À la fin 2024, ils pourraient être proposés à l’étranger, à commencer par le Royaume-Uni et le Canada, suivis de l’Europe et l’Asie peu après.

Le succès sera-t-il au rendez-vous pour ce casque très prometteur ?

Le Vision Pro est le produit le plus important d’Apple ces dernières années, mais aussi l’un des plus complexes jamais conçu. Il est aussi bien plus onéreux que n’importe quel autre produit VR grand public. Ce qui explique pourquoi Apple veut que le Vision Pro fasse énormément parler de lui, et de la réalité mixte, auprès du grand public.

Ce produit est effectivement très prometteur, mais a déjà donné beaucoup de mal à Apple, notamment durant la fabrication. Le géant américain ne s’attendait d’ailleurs à vendre que 900 000 exemplaires pendant la première année, mais rapidement, ce chiffre a été revu à la baisse, avec seulement 400 000 ventes attendues désormais, à cause des petits et très onéreux écrans OLED, selon le Financial Times.