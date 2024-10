Les jeux Xbox seront disponibles sur Android : tout ce qu’il faut savoir

Microsoft prépare une mise à jour de son application Xbox sur Android qui permettra aux utilisateurs d'acheter directement des jeux. Cette décision fait suite à un jugement aux États-Unis, ouvrant la voie à un accès plus facile aux jeux Xbox via les appareils Android.

Tl;dr Grâce à la guerre juridique d’Epic Games contre Google et Apple, les propriétaires de Xbox aux États-Unis pourront acheter et jouer à des jeux directement à partir de l’application Xbox sur les appareils Android à partir de novembre.

Un jugement américain a contraint Google à ouvrir son magasin d’applications à des alternatives de téléchargement, suite à une affaire de monopole perdue contre Epic en décembre 2023.

Microsoft prépare un magasin mobile Xbox, permettant aux joueurs d’acheter des jeux Xbox sur les appareils Android et de les diffuser via la plateforme Xbox Cloud Gaming.

Un pas de géant pour les propriétaires de Xbox

À partir de novembre prochain, une révolution attend les propriétaires de Xbox aux États-Unis. Grâce à la bataille juridique que mène Epic Games contre Google et Apple, ils pourront effectuer des achats et jouer à des jeux directement dans l’application Xbox sur leurs appareils Android, une possibilité qui leur était jusqu’alors refusée.

La fin du monopole de Google

Depuis sa défaite dans une affaire de monopole contre Epic Games en décembre 2023, Google a été mis sur la défensive. Cette perte a ouvert la voie aux développeurs pour ouvrir leurs propres magasins d’applications sur le système d’exploitation Android. Plus récemment, un juge américain a émis une injonction permanente contre Google, l’obligeant à ouvrir le Play Store à des alternatives de téléchargement d’applications, malgré l’annonce de Google de son intention de faire appel du verdict.

« Le verdict d’Epic a manqué l’évidence : Apple et Android sont clairement en concurrence« , a écrit la porte-parole de Google, Lee-Anne Mulholland, dans un blog post. Elle ajoute que Google fera appel et demandera aux tribunaux de suspendre la mise en œuvre des remèdes pour maintenir une expérience cohérente et sécurisée pour les utilisateurs et les développeurs pendant la procédure judiciaire.

Microsoft en profite pour avancer ses pions

Parallèlement, Microsoft a saisi l’opportunité offerte par ce jugement pour permettre aux joueurs d’acheter des jeux Xbox sur les appareils Android. Ces derniers pourront ensuite diffuser les jeux via la plateforme Xbox Cloud Gaming.

« L’arrêt de la cour d’ouvrir le magasin mobile de Google aux États-Unis permettra plus de choix et de flexibilité« , a déclaré la présidente de Xbox, Sarah Bond, sur le réseau social X (anciennement Twitter). Elle ajoute : « Notre mission est de permettre à plus de joueurs de jouer sur plus d’appareils, donc nous sommes ravis de partager qu’à partir de novembre, les joueurs pourront jouer et acheter des jeux Xbox directement depuis l’application Xbox sur Android. »

Microsoft travaille d’ailleurs sur la création d’un store mobile Xbox dont le lancement était prévu pour juillet dernier.

Google, au creux de la vague

Google a passé une grande partie de 2024 à lutter contre d’importants procès qui ont érodé ses différentes activités et des accusations de comportement monopolistique. La même semaine, il a été rapporté que le département de la Justice envisageait sérieusement de demander à un juge fédéral de démanteler la société. Cela signifierait qu’Alphabet, la société mère de Google, devrait vendre des parties de son entreprise, y compris Chrome, Android et plus encore.