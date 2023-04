Microsoft va fournir ses jeux en cloud gaming à l’opérateur britannique EE

Les jeux PC de Microsoft et d'Activision Blizzard seront mis à la disposition des clients d'EE via le Xbox Cloud Gaming.

Si l’opérateur britannique EE permet à ses clients de se procurer l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate en payant un supplément via leur contrat depuis presque trois ans, ces derniers pourront prochainement mettre la main sur le Xbox Cloud Gaming afin de pouvoir jouer à divers jeux PC de Microsoft et Activision Blizzard en streaming depuis leurs smartphones.

Microsoft and @EE are expanding our partnership with a 10-year commitment in cloud gaming to bring PC games built by Activision Blizzard, following the acquisition, and Xbox to @EE customers. We are committed to bring more games to more people, however they choose to play.

— Phil Spencer (@XboxP3) April 11, 2023