Epic annonce que sa boutique d’applications tierces a été acceptée par Apple

Tout cela n'a nécessité qu'une longue série de tweets quelque peu dramatiques.

Selon une série de publications sur X, Epic rapportait avec déception que pour la troisième fois, Apple avait refusé sa proposition de magasin d’applications tiers. La raison invoquée ? Le design et la position du bouton « installer » sur le magasin d’applications ressembleraient trop à celui d’Apple. Cette ressemblance se retrouve également dans le libellé des « achats en application », jugé trop similaire à celui d’Apple.

Epic, le créateur de Fortnite, souffle que c’est juste un autre épisode de cet interminable duel avec Apple. En se justifiant, Epic fait valoir qu’il utilise les mêmes conventions de dénomination que celles que l’on trouve sur de nombreux magasins d’applications populaires sur plusieurs plateformes. Quant au langage de conception, Epic déclare n’y voir aucun mal : on retrouve « les conventions standard pour les boutons dans les applications iOS ». Leur but ? Faciliter la navigation de leur clientèle.

1/3 Apple has rejected our Epic Games Store notarization submission twice now, claiming the design and position of Epic’s “Install” button is too similar to Apple's "Get" button and that our "In-app purchases" label is too similar to the App Store's "In-App Purchases" label.

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) July 5, 2024