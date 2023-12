Le Cloud Gaming de Xbox débarque sur les casques Meta Quest

Pour jouer à des jeux en streaming sur un écran virtuel, vous aurez besoin d'un abonnement Game Pass Ultimate, d'une manette et d'une connexion internet stable. Quel serait votre premier jeu à tester avec cette configuration ?

Tl;dr Les propriétaires des Meta Quest 2, 3 et Pro peuvent désormais streamer des centaines de jeux via Xbox Cloud Gaming.

Un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, un contrôleur compatible, une bonne connexion Internet et la mise à jour logicielle Quest récente sont nécessaires.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi quatre tailles d’affichage virtuel.

Il est maintenant possible de jouer sans fil aux jeux PC VR sur les casques grâce à Steam Link.

Xbox Cloud Gaming sur les casques Meta Quest : une révolution numérique

La promesse tant attendue de Meta est devenue réalité. Si vous êtes propriétaire d’un casque Meta Quest 2, 3 ou Pro, une nouvelle ère de jeux vidéo s’ouvre à vous. Désormais, vous avez la capacité de streamer des centaines de jeux grâce à Xbox Cloud Gaming.

Qu’ils sont les critères pour y accéder ?

Pour en profiter, il vous faut un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, un contrôleur compatible, une connexion Internet solide et la mise à jour logicielle Quest la plus récente. Ainsi, vous pourrez télécharger l’application Xbox Cloud Gaming (Beta) et vous immerger dans des jeux tels que Starfield, Cocoon et Halo Infinite sur un grand écran virtuel.

Une expérience de jeu immersive

Meta offre la possibilité de choisir parmi quatre tailles d’affichage virtuel. Vous pouvez opter pour jouer dans un espace virtuel à thème Xbox ou bien faire apparaître l’affichage comme s’il flottait dans les airs, grâce aux fonctionnalités de transparence en couleur intégrale des Quest 3 et Pro.

Une collaboration transversale remarquable

Cette capacité est le fruit de la deuxième importante collaboration transplateforme arrivée sur Quest au cours des dernières semaines. Il est ainsi possible de jouer sans fil aux jeux PC VR sur les casques, grâce au support de Steam Link. L’arrivée de cette application rend l’expérience de jeu plus aisée lors de déplacements ou lorsque la télévision est occupée par d’autres.