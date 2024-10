Google contraint d’ouvrir le Play Store suite au verdict antitrust d’Epic Games

Cela découle du procès intenté par l'éditeur américain Epic Games contre Google en 2020, que ce dernier a perdu en décembre dernier.

Tl;dr Google doit ouvrir le Play Store à la concurrence pour trois ans.

Il est interdit à Google de contraindre les développeurs à utiliser son propre système de facturation.

Le jugement intervient suite au conflit antitrust de quatre ans avec Epic Games.

La décision de justice qui change le jeu

Un changement majeur s’annonce pour Google. En effet, suite à une décision de justice américaine rendue par le juge James Donato, la multinationale est contrainte d’ouvrir sa boutique en ligne, le Play Store, à la concurrence pour une durée de trois ans. Cette décision fait suite à un conflit juridique de quatre ans entre Google et Epic Games autour de questions d’antitrust. Google a annoncé son intention de faire appel de cette décision.

Des implications multiples

Avec cette décision, Google doit désormais autoriser les magasins d’applications tiers à accéder à la bibliothèque Google Play. Selon CNBC, la société devra également rendre ces magasins d’applications alternatifs disponibles au téléchargement sur le Play Store. De plus, Google ne pourra plus conclure d’accords (via des frais ou le partage des revenus) pour lancer des applications exclusivement sur Google Play ou préinstaller sa boutique sur de nouveaux matériels.

L’injonction entraînera également des changements en matière de facturation. Google ne peut plus exiger des développeurs qu’ils utilisent son propre système de facturation. Il ne peut non plus empêcher les développeurs d’informer les utilisateurs sur des options de paiement moins chères.

Surveillance de la conformité

Un comité de trois personnes sera chargé de surveiller la conformité de Google et les problèmes techniques découlant de la décision de justice. Ce comité sera composé de représentants de Google et d’Epic Games.

Réaction de Google

Interrogé par Engadget, un porte-parole de Google a renvoyé à un article de blog expliquant pourquoi l’entreprise fera appel. Lee-Anne Mulholland, vice-présidente des affaires réglementaires de Google, a écrit que la concurrence de l’entreprise avec Apple contribue à atténuer les préoccupations antitrust. Elle a également souligné que les développeurs ont toujours eu de nombreuses options pour distribuer leurs applications sur Android.