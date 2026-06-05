Les abonnés HBO Max mécontents face à un film d’action avec Nicolas Cage disponible en streaming

Sur la plateforme HBO Max, un film d’action mettant en vedette Nicolas Cage fait l’objet de critiques récurrentes de la part des abonnés. Les spectateurs expriment une insatisfaction marquée à propos de ce thriller récemment ajouté au catalogue du service.

Tl;dr HBO Max diffuse « The Rock » en format 4:3 pan and scan.

Les fans dénoncent ce choix jugé dépassé et frustrant.

Des problèmes de droits semblent à l’origine de cette erreur.

Un choix technique qui surprend les fans

Il y a des décisions qui continuent d’étonner dans l’univers du streaming, même à l’ère du tout-numérique. Dernière illustration en date : la plateforme HBO Max, propriété de Warner Bros., propose désormais le film culte « The Rock »… mais dans une version au format 4:3 pan and scan, reléguant ainsi l’œuvre de Michael Bay aux contraintes d’une époque révolue. Ce procédé, hérité de la télévision des années 90, consiste à recadrer une image cinémascope pour remplir un écran plus carré, quitte à rogner une partie de la composition originale. Les puristes ne décolèrent pas.

L’incompréhension grandit parmi les spectateurs

La grogne s’est rapidement propagée sur Reddit. Un utilisateur du forum r/movies, visiblement abasourdi, résume la pensée générale : « Pourquoi HBO diffuse-t-il “The Rock” en 4:3 alors qu’il existe une version large bien plus fidèle à la vision du réalisateur ? » D’autres s’interrogent sur la persistance de ces versions « pan and scan » en 2026, alors que presque toutes les chaînes ont adopté le 16:9. Le sentiment dominant ? L’impression qu’un classique du cinéma d’action — où l’on retrouve notamment Sean Connery et Nicolas Cage — se retrouve dénaturé pour une question purement administrative ou technique.

Derrière le choix : des enjeux de droits et d’archives complexes

Mais pourquoi ce retour inattendu au format pan and scan ? Plusieurs hypothèses circulent parmi les internautes avertis. Certains avancent que la gestion des licences chez Warner Bros., désormais à la tête d’une galaxie de marques (de CNN à TBS, en passant par Cartoon Network), pourrait expliquer cette situation. La liste suivante éclaire leur raisonnement :

Droits limités : il arrive que seule une ancienne copie TV soit disponible légalement.

il arrive que seule une ancienne copie TV soit disponible légalement. Période d’exclusivité : des accords antérieurs auraient pu empêcher jusqu’à récemment la diffusion du format original.

des accords antérieurs auraient pu empêcher jusqu’à récemment la diffusion du format original. Migrations d’archives : le catalogue s’enrichit parfois d’éditions oubliées lors de transferts internes.

Au final, beaucoup y voient surtout un symptôme du manque d’attention porté aux attentes des abonnés.

L’ombre persistante du débat sur le respect des œuvres originales

Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’une telle polémique surgit. Le cas récent de « Les Simpson » sur Disney+, diffusé un temps lui aussi dans un format recadré, avait déjà suscité un tollé comparable. Faut-il voir là une simple maladresse ou le reflet d’une gestion industrielle où l’intégrité artistique passe après la logistique ? Toujours est-il que ce genre d’incident rappelle à quel point le respect du format original demeure essentiel pour une partie du public – surtout lorsqu’il s’agit de films aussi emblématiques que « The Rock ».