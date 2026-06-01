Un thriller d’action culte des années 70 revisité par Hollywood avec Nicolas Cage en vedette

Un film d’action culte des années 1970 a connu une nouvelle vie à Hollywood grâce à un remake mettant en vedette Nicolas Cage, apportant ainsi une touche moderne et spectaculaire à cette œuvre originale très appréciée des amateurs du genre.

Tl;dr L’original « 60 secondes chrono » reste un film culte.

Le remake de 2000 privilégie le spectacle à l’authenticité.

La légende de la course-poursuite naît avec « Bullitt ».

De « Bullitt » à l’avènement des courses-poursuites

Pour qui s’intéresse au cinéma d’action, difficile d’ignorer l’impact de « Bullitt », réalisé par Peter Yates. Bien plus qu’un simple polar ou une carte postale du San Francisco des sixties, ce film impose durablement la figure du flic désabusé campé par Steve McQueen, et surtout, donne naissance à un genre : la course-poursuite automobile façon grand spectacle. Hollywood met alors du temps à comprendre le pouvoir d’attraction de ces séquences, mais dès lors que la recette prend, le public en redemande.

Le phénomène « Gone in 60 Seconds » : entre artisanat et adrénaline brute

Cette passion pour le vrombissement des moteurs ouvre rapidement la voie aux productions indépendantes et aux B movies dopés à l’essence. Dans ce paysage, difficile de passer à côté de 60 secondes chrono (« Gone in 60 Seconds ») (1974), réalisé (et foncièrement risqué) par H.B. Halicki. Un film bricolé avec panache : on y dénombre 48 voitures à voler pour satisfaire un mystérieux narcotrafiquant sud-américain, la vedette étant une Ford Mustang jaune baptisée « Eleanor ». À une époque où les réalisateurs n’hésitent pas à multiplier les cascades quitte à frôler l’accident grave — parfois bien réel — Halicki offre un cinéma viscéral, porté par la sueur plus que par les effets spéciaux.

D’ailleurs, quelques titres contemporains méritent qu’on les cite tant ils incarnent cette veine débridée :

« Vanishing Point »

« Dirty Mary, Crazy Larry »

« Freebie and the Bean »

Mais l’œuvre de Halicki se distingue encore aujourd’hui, car elle reste unique dans sa démarche et son efficacité.

D’un classique brut à un blockbuster calibré : le pari du remake hollywoodien

Avec le temps, difficile pour les studios de résister à l’appel du remake. En 2000, sous la houlette du producteur-star Jerry Bruckheimer, Hollywood rebat donc les cartes. On reprend le concept, on fait grimper le compteur – désormais 50 voitures à dérober –, mais tout change ou presque : débauche d’acteurs (de Nicolas Cage à Angelina Jolie, en passant par Robert Duvall) et réalisation hyper léchée signée Dominic Sena. S’il faut reconnaître au film une efficacité indéniable et quelques séquences visuellement éblouissantes grâce au travail du chef opérateur Paul Cameron, l’esprit originel s’est évaporé.

Paradoxalement, ce nouveau « 60 secondes chrono », produit pour quelque 90 millions de dollars, réalise un score honorable au box-office mondial avec plus de 237 millions engrangés. Mais derrière cette réussite commerciale se cache un constat amer pour les puristes : là où Halicki poussait le spectateur sur les nerfs en flirtant réellement avec le danger, la version Bruckheimer ressemble davantage à une publicité pour voitures rutilantes qu’à une plongée dans l’urgence et le chaos.

L’authenticité contre l’efficacité hollywoodienne ?

Si votre cœur penche vers la vraie folie mécanique et l’audace sans filet, difficile d’égaler le souffle original insufflé par Halicki en 1974. Reste que cette histoire illustre parfaitement la capacité du cinéma américain à digérer ses propres mythes… quitte parfois à leur faire perdre une part de leur âme.