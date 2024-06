Eddie Murphy et Jerry Bruckheimer donnent des nouvelles palpitantes de “Le Flic de Beverly Hills 5”

Eddie Murphy et Jerry Bruckheimer travaillent sur "Le Flic de Beverly Hills 5".

Tl;dr Eddie Murphy et Jerry Bruckheimer travaillent sur Le Flic de Beverly Hills 5.

Le rôle principal, Axel Foley, est de retour dans le quatrième film.

Le film a pour ambition de relancer la franchise après des retours mitigés.

Le film pourrait bénéficier d’une résurgence à l’instar de Bad Boys.

Le retour d’une franchise bien-aimée

Avec le retour tant attendu de la franchise de comédie d’action, Eddie Murphy et Jerry Bruckheimer ont déjà commencé à travailler sur des idées pour Le Flic de Beverly Hills 5. Après des années de développement en dents de scie et des suites avortées, Murphy reprend son rôle d’Axel Foley dans le prochain quatrième opus. Le lieutenant de police de Detroit revient dans la ville californienne éponyme pour aider sa fille dont la vie est menacée, le confrontant finalement à un groupe d’officiers corrompus.

Une nouvelle ère pour Le Flic de Beverly Hills

Avant la sortie du quatrième film, Variety s’est entretenu avec Murphy et Bruckheimer pour discuter de la sortie de Le Flic de Beverly Hills: Axel F. La conversation a fini par se tourner vers le futur potentiel de la franchise, les deux confirmant qu’ils préparent des plans pour un cinquième volet, le producteur déclarant notamment qu’ils ont “quelques scénarios en tête” pour le prochain film.

Des attentes élevées pour le renouveau de la franchise

Malgré des années de développement chaotique, de nombreux regards sont tournés vers Le Flic de Beverly Hills: Axel F, non seulement pour savoir si l’attente en vaudra la peine, mais aussi pour voir si la franchise peut retrouver un élan positif. Le film original de 1984 était le plus rentable de son année et a reçu un accueil critique très positif, mais ses suites ont connu un succès moindre, tant du point de vue des critiques que du box-office.

Le potentiel de résurgence à l’horizon

Compte tenu du fait que Le Flic de Beverly Hills reste l’une des propriétés les plus appréciées de Murphy, l’anticipation est grande pour le quatrième film à venir, en particulier avec le retour de ses co-stars. Intéressant à noter, cela survient au moment où de nombreuses anciennes franchises de Bruckheimer connaissent un nouveau succès auprès des spectateurs modernes, en particulier celle de Top Gun après le succès de Maverick et Bad Boys.