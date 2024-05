Eddie Murphy revient à LA pour Beverly Hills Cop: Axel F

Netflix dévoile la bande-annonce de Beverly Hills Cop: Axel F.

Tl;dr Beverly Hills Cop: Axel F se dévoile avec une bande-annonce.

Le quatrième film de la célèbre franchise avec Eddie Murphy sortira le 3 juillet 2024 sur Netflix.

Eddie Murphy reprend son rôle d’Axel Foley.

Beverly Hills Cop: Axel F promet action et humour, fidèle à la trilogie originale.

Le retour d’Axel Foley

Après une absence de près de trois décennies, Eddie Murphy reprend son rôle emblématique d’Axel Foley dans le nouveau film Netflix, Beverly Hills Cop: Axel F. Pour la première fois depuis 1994, les fans auront le plaisir de retrouver le personnage décalé et énergique qui a fait le succès de la franchise.

Une bande-annonce qui promet

La bande-annonce récemment dévoilée par Netflix révèle des détails inédits sur le quatrième opus de la saga. On y découvre Axel s’alliant avec un nouveau policier incarné par Joseph Gordon-Levitt pour sauver son ancien partenaire Billy Rosewood, interprété par Judge Reinhold. La bande-annonce montre certaines des scènes d’action les plus spectaculaires de la franchise, notamment Axel qui fait s’écraser un hélicoptère et pilote un chasse-neige dans une maison luxueuse. Le film est prévu pour le 3 juillet 2024.

Un retour aux sources pour la franchise

Beverly Hills Cop: Axel F semble retrouver le juste équilibre entre action trépidante et comédie décalée qui a fait le succès de la trilogie originale. La bande-annonce ne dévoile rien de trop graphique, mais la classification R du film laisse supposer des scènes de violence similaires à celles des trois premiers films. Avec un ton si proche des originaux, il semble que le film s’intégrera parfaitement dans la série sans changements trop abrupts dans sa présentation.

Un signe de confiance

Étant donné la réticence d’Eddie Murphy pour les suites de Beverly Hills Cop, il est clair que le scénario de Beverly Hills Cop: Axel F devait se démarquer des deux films précédents. Le fait qu’il reprenne le rôle principal est un bon signe de sa confiance dans le film, dont la bande-annonce promet déjà une expérience palpitante avec beaucoup d’humour.