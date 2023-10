La série The Problem With Jon Stewart annulée à cause, notamment, de la Chine et de l'IA. Des divergences d'opinion entre l'animateur et la marque à la pomme.

The Problem With Jon Stewart ne reviendra pas une troisième saison sur Apple TV+, selon une information de The New York Times. La série devait démarrer le tournage de huit épisodes supplémentaires dans les semaines à venir, mais Apple et Jon Stewart en ont décidé autrement avant de se lancer. Si ni l’un ni l’autre n’ont fait de déclaration publique à ce jour, le journal indique que les deux partis n’avaient pas les positions vis-à-vis de certains sujets importants. L’animateur aurait notamment déclaré à la production que des cadres d’Apple avaient exprimé leurs craintes concernant certains sujets abordés par la série, notamment la Chine et l’intelligence artificielle.

Selon une autre information de The Hollywood Reporter, Apple aurait discuté avec Jon Stewart du besoin d’être “aligné” quand il est question de certains sujets et aurait même menacé d’annuler la série. Souhaitant avoir le contrôle créatif total sur The Problem With Jon Stewart, ce dernier a préféré arrêter là l’aventure.

The Problem a démarré sur Apple TV+ en 2021, avec un épisode chaque semaine, six ans après le départ de Jon Stewart de The Daily Show. La deuxième saison avait vu le jour en 2022 et ajoutait quatre épisodes de plus, portant le total à 12, que la première. Là encore, avec diffusion chaque semaine, et une pause de quelques mois après le sixième épisode. La dernière saison en date couvrait des sujets controversés, dont l’identité de genre et la mise en examen de l’ancien président Donald Trump. Bien que ces épisodes aient été diffusés en streaming, des sources de The Hollywood Reporter déclaraient qu’il y avait déjà des tensions entre les deux partis avant que la production de la troisième saison ne démarre à cause de certains thèmes déjà abordés par Jon Stewart. Comme The Times l’indique, Apple craignait peut-être de se retrouver impliquée dans une éventuelle controverse politique et a préféré mettre fin à ce partenariat.