Goldman Sachs voudrait se désengager de l'Apple Card. Ces produits aux consommateurs ne sont pas rentables pour le géant américain.

Goldman Sachs, le partenaire bancaire d’Apple pour sa carte de crédit et son compte d’épargne à haut rendement”, semble avoir des doutes quant à ces deux produits. Selon The Wall Street Journal, Goldman Sachs chercherait à quitter ce marché, ce qui pourrait avoir des conséquences pour l’Apple Card et le compte d’épargne associé.

Le rapport suggère que plusieurs cadres de Goldman voudraient que l’entreprise abandonne ses derniers produits dans le domaine du prêt aux consommateurs, que ce soient ceux d’Apple ou de General Motors. Aucune décision définitive n’a encore été prise, mais l’avenir de ce genre de produits devrait être un peu plus clair lorsque la société dévoilera ses résultats financiers pour le trimestre.

Les initiatives comme l’Apple Card ont peut-être été une erreur pour Goldman Sachs. La division en charge et GreenSky, une société “acheter maintenant, payer plus tard” racheté l’année dernière pour 2,2 milliards de dollars, ont perdu plusieurs milliards de dollars.

Dans le même temps, Goldman est dans le radar des régulateurs. Le Consumer Financial Protection Bureau a enquêté sur la gestion des erreurs de facturation et remboursements autour des cartes de crédit par Goldman. Contrairement à d’autres programmes de cartes, les factures de l’Apple Card tombent en début de mois. Ceci, apparemment, pour mettre davantage de pression sur le service client de Goldman qui gère les plaintes et soucis à ce niveau. Émettre les factures au fil de l’eau devrait permettre d’améliorer les choses. Cependant, Goldman ne semble pas être parvenu à convaincre la firme de Cupertino d’adopter une manière plus conventionnelle de procéder.

Si Goldman n’arrive pas à réduire ses dépenses pour les cartes de crédit, le géant pourrait tenter de revendre ses partenariats avec Apple et GM. Cela pourrait cepenadnt être difficile, dans la mesure où les clients ont déposé des milliards de dollars dans les comptes d’épargne d’Apple. Si Goldman parvient à trouver une autre banque pour reprendre son rôle, le Journal précise que cette société pourrait devoir augmenter son fonds d’urgence pour couvrir d’éventuelles pénuries.

Goldman aurait déjà discuté avec American Express pour reprendre ses produits. Cependant, Amex s’inquièterait des taux de perte de l’Apple Card et d’un nombre d’autres aspects que Goldman tente de résoudre. Les leaders d’Amex auraient aussi commencé à ne pas apprécier que l’Apple Card fonctionne sur le réseau Mastercard.