La Google Pixel Watch surveille désormais votre saturation en oxygène pendant votre sommeil

La Google Pixel Watch est relativement nouvelle sur le marché par rapport à ses concurrents, alors elle a encore beaucoup à faire pour rattraper ces derniers sur le terrain des fonctionnalités. Pour ce faire, Google a annoncé une nouvelle mise à jour pour la Pixel Watch qui permettra de suivre la saturation en oxygène. Pendant que vous dormez, votre montre connectée surveillera votre saturation en oxygène et vous informera d’éventuels changements. La Samsung Galaxy Watch, l’Apple Watch et les trackers Fitbit – propriété de Google – proposent tous cette fonctionnalité.

Certaines des fonctionnalités de Fitbit avaient été intégrées dans la Pixel Watch au lancement – et pas toujours de la meilleure des manières -. Nos confrères d’Engadget avaient constaté pendant leur teste un délai fréquent (entre plusieurs heures et plusieurs jours) pour la mise à disposition des récentes données de santé, comme le nombre de pas et les heures de sommeil. Nul ne sait, à ce stade, si ce problème sera toujours d’actualité avec cette nouvelle fonctionnalité.

L’ajout du suivi de la saturation de l’oxygène dans le sang survient peu ou prou en même temps que plusieurs autres mises à jour pour les Pixel Watch et Pixel Phone. Sur l’aspect santé des choses, la Pixel Watch permettra aussi de surveiller votre rythme cardiaque et de vous alerter dans l’éventualité où quelque chose d’anormal surviendrait. La Pixel Watch pourra aussi profiter de Google Assistant dans un plus grand nombre de langues et de pays. Il y a aussi trois nouvelles tuiles Spotify et la possibilité d’acheter deux nouveaux bracelets en acier, à 200 $ chacun, Brushed Silver ou Matte Black Metal Link Bands. Les Google Pixel Phone, quant à eux, voient le partage d’urgence amélioré et accueillent de nouveaux fonds d’écran emoji ainsi qu’une option pour exporter les enregistrements vers Google Docs.

Toutes ces mises à jour devraient d’ores-et-déjà être disponibles, excepté les bracelets métalliques, qui arriveront dans quelques jours. Si les rumeurs sont avérées, la Google Pixel Watch 2 devrait être lancée cet automne. Et qui sait, elle devrait apporter son lot de nouveautés fonctionnelles. À suivre !