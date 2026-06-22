iOS 27 mise sur une IA discrète, mais franchement utile au quotidien

Pas besoin d’attendre le grand Siri dopé à l’IA. Avec iOS 27, l’iPhone gagne surtout des fonctions très concrètes dans Messages, Safari, Maison et Apple Cash.

Apple intègre l’IA directement dans les apps du quotidien (Messages, Safari, Calendrier, Maison) pour rendre les fonctions utiles plus discrètes mais plus naturelles à utiliser.

Apple Intelligence permet des actions concrètes comme partager une addition via Apple Cash, organiser des événements ou suggérer des réponses et contenus dans Messages et les appels.

L’IA sert aussi à automatiser des tâches pratiques et la sécurité (raccourcis, mots de passe, maison connectée), avec une logique de fluidité et de confidentialité plutôt que de démonstration spectaculaire.

Le plus intéressant dans iOS 27, ce n’est peut-être pas Siri. C’est tout le reste. Apple glisse de l’IA dans des coins très banals de l’iPhone, là où vous perdez du temps sans même y penser.

Ces fonctions sont déjà présentes dans la bêta développeur et doivent arriver bientôt en bêta publique, avant le déploiement général à l’automne. Et l’idée est claire, quand même : pas vous vendre une discussion avec un bot, mais rendre le logiciel plus débrouillard. Sur ce terrain-là, Apple est plutôt malin.

L’IA qui s’incruste sans vous casser les habitudes

Le point commun de ces nouveautés, c’est qu’elles s’appuient sur des apps que vous utilisez déjà. Messages, Safari, Apple Cash, Maison, Calendrier. Pas besoin de changer vos réflexes, l’outil apparaît seulement au bon moment. Résultat, l’IA se voit moins, mais elle sert plus.

C’est aussi la vraie stratégie derrière Apple Intelligence. Au lieu de tout faire reposer sur une version survitaminée de Siri, Apple dissémine des fonctions utiles un peu partout. Moins spectaculaire, clairement. Plus crédible aussi.

Partager l’addition, enfin sans prise de tête

La fonction la plus parlante, c’est sans doute le partage d’addition avec Apple Cash. Vous prenez une photo du ticket, ou vous l’importez, et l’iPhone récupère les détails utiles : articles, quantités, pourboire, total.

Ensuite, chacun choisit ce qu’il a pris dans la conversation de groupe via Messages. Même les demi-parts sont gérées si deux personnes partagent un plat. L’outil ajoute aussi la taxe et le pourboire à la part de chacun, puis le paiement se fait comme n’importe quelle opération Apple Cash, avec le double-clic habituel. Bref, le genre de détail qui peut éviter une scène digne d’un dîner entre colocs fauchés.

Messages, appels, calendrier, les petits gains qui font la diff

Dans Messages, Apple Intelligence peut proposer une action en un tap selon la discussion. Ajouter un rappel si un ami vous demande d’apporter quelque chose, suggérer les bonnes photos à envoyer selon les mots-clés, le lieu ou les personnes reconnues, ou encore créer un rendez-vous dans Calendrier si vous organisez un dîner ou une réunion.

Il y a aussi Call Context. Si vous appelez un service client, par exemple pour une réservation d’avion, l’écran d’appel peut afficher les infos nécessaires, comme le code de confirmation, récupéré depuis l’app Mail. Le tout tourne sur l’appareil, pour la confidentialité.

Et Calendrier gagne enfin une saisie en langage naturel. Vous décrivez l’événement, l’IA extrait les contacts, les lieux et fabrique le titre. Rien de flashy. Juste pratique.

Sécurité, automatisation et maison connectée, le vrai terrain de jeu

Côté sécurité, Apple veut aussi s’occuper des mots de passe faibles ou compromis, y compris après une fuite de données. La nouveauté peut se connecter aux sites et mettre à jour les identifiants avec des versions plus solides, sans vous demander de tout refaire à la main.

L’app Raccourcis devient aussi bien plus accessible. Vous décrivez ce que vous voulez, et l’automatisation se construit autour. Régler un réveil selon votre agenda du lendemain, ouvrir certaines apps dans un ordre précis, envoyer votre heure d’arrivée à votre partenaire en quittant le travail, ou allumer la lumière du porche quand une commande arrive.

Enfin, Maison peut regrouper plusieurs alertes en une seule notification plus lisible, retrouver des clips utiles comme une livraison, et mettre en avant les extraits à voir. Même logique dans Safari, qui range les onglets par thème, comme un voyage en préparation, sans exposer vos données de navigation, pas même à Apple. C’est moins vendeur qu’un nouveau Siri. Mais au quotidien, ça peut peser bien plus lourd.