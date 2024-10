Apple Intelligence : Découvrez les nouvelles fonctionnalités IA sur iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1

Toutes les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle qui arrivent sur iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia avec Apple Intelligence.

Tl;dr Apple a dévoilé Apple Intelligence, son intelligence artificielle générative lors de la WWDC 2024.

Apple Intelligence est capable d’effectuer des tâches et de générer du texte ou des images.

Elle est actuellement disponible en « bêta » dans les versions publiques de iOS 18.1, iPadOS 18.1, et macOS Sequoia 15.1.

Présentation d’Apple Intelligence

Apple avait levé le voile sur une innovation majeure lors de la conférence mondiale des développeurs (WWDC) 2024 : Apple Intelligence. Fruit de longues années de recherche, cette intelligence artificielle générative a finalement commencé à être déployée pour les utilisateurs, bien qu’elle soit encore officiellement en version « bêta ».

Apple Intelligence est désormais accessible dans les versions publiques de iOS 18.1, iPadOS 18.1, et macOS Sequoia 15.1. Selon Tim Cook, son ambition est de rendre vos produits Apple « plus utiles et agréables ».

Des fonctionnalités multiples

Apple Intelligence se distingue par sa capacité à intégrer plusieurs modèles de langage et d’image qui fonctionnent « sur l’appareil », envoyant ainsi un minimum de données vers le cloud. Ces modèles sont utilisés pour alimenter diverses fonctionnalités, allant des résumés de notifications à la réécriture de texte.

Un atout majeur d’Apple Intelligence réside dans son accès à vos informations personnelles, votre calendrier, vos e-mails et autres données stockées sur vos différents appareils Apple. Cet accès permet à l’IA de faire des recommandations et des modifications plus précises.

Outils d’écriture et de création d’image

Apple Intelligence est également capable de créer ou de réécrire votre texte pour le rendre plus engageant ou lisible. Cette fonctionnalité, appelée « Writing Tools », peut être utilisée pour adapter le ton d’un e-mail ou d’un discours à un public spécifique, introduire de l’humour dans une invitation à une fête ou nettoyer des notes de cours.

Par ailleurs, Apple Intelligence est dotée de la capacité de générer des images grâce à des modèles de diffusion similaires à DALL-E ou Midjourney. Elle propose également une édition d’image dans Photos pour effacer intelligemment les éléments d’arrière-plan.

Respect de la vie privée

Apple affirme que l’intelligence d’Apple va de pair avec une « puissante confidentialité ». En effet, l’entreprise souligne que sa nouvelle implémentation de l’IA a été « construite avec la confidentialité au cœur ».

Apple Intelligence est disponible gratuitement dans iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia. Bien que toutes les fonctionnalités ne soient pas disponibles dès le départ, Apple prévoit de les déployer progressivement avec iOS 18.2 et les versions ultérieures.