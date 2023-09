Intel rejoint Apple, Alphabet et Samsung dans la liste des investisseurs d'Arm. Une décision tout à fait logique pour Intel.

Intel est la dernière entreprise de la tech en date à investir dans Arm, rejoignant ainsi Samsung, Alphabet, Nvidia et d’autres, alors que Softbank prépare l’introduction en bourse d’Arm, avec l’intention d’offrir 95,5 millions d’actions entre 47 et 51 $ l’unité. L’entreprise est valorisée à 52 milliards de dollars, plus que la vente qui a failli se faire à Nvidia pour 40 milliards de dollars en 2022, avant que la FTC ne l’empêche.

Investir dans son concurrent permet à Intel d’aller au-delà de ses puces x86, lesquelles ne sont pas aussi efficientes que celles qu’Arm fabrique actuellement. Stuart Pann, vice-président et directeur général d’Intel Foundry Services, a confirmé l’investissement durant le Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference Call. “80 % des wafers de TSMC ont un processeur ARM“, déclarait Stuart Pann. “Le fait que notre organisation, l’organisation IFS, accueille ARM à ce niveau, investisse dans ARM, noue des partenariats avec ARM, devrait vous donner un signe clair que nous sommes très sérieux à l’idée de jouer sur ce segment parce que si vous ne travaillez pas avec ARM, vous ne pouvez pas être fondeur.” En tant qu'”investisseur principal”, Intel devrait avoir un accès facilité aux futurs designs de puces d’Arm, qu’il pourrait ensuite produire via ses usines.

Dans le cadre de cette extension, Stuart Pann ajoutait que l’entreprise se concentrerait davantage sur d’autres puces d’entrée de gamme, y compris les RISC-V, lesquelles représentent les plus gros “volumes” dans le monde du mobile first qui est le nôtre actuellement. Après tout, le fait qu’Intel ouvre ses usines aux tierces parties était justement une reconnaissance que ses propres efforts sur ce terrain n’avaient pas rencontré autant de succès que son petit concurrent.

La décision d’Intel d’investir dans Arm survient à une période d’énorme croissance dans l’industrie de la fabrication de puces électroniques. Il y a quelques mois, l’administration Biden ouvrait les candidatures aux entreprises pour s’offrir une part des 39 milliards de dollars dédiés à la fabrication de semi-conducteurs. Plus récemment, Apple décidait d’étendre son contrat de licence avec Arm jusqu’à 2040. Le fabricant de l’iPhone était un investisseur fondateur de l’entreprise, utilisant sa technologie dans feu Newton et aujourd’hui, plus récemment, venant épauler toute sa gamme.