Intel bat un nouveau record de vitesse à 6,2 GHz sans overclocking grâce à son dernier processeur de bureau

Avec ses 24 cœurs et 32 threads, le i9-14900K incarne véritablement la puissance brute.

Tl;dr Intel dévoile le processeur de bureau le plus rapide, le Core i9-14900K.

Le processeur possède une architecture de 24 cœurs/32 threads et 36Mo de Smart Cache.

Il utilise l’outil Thermal Velocity Boost pour augmenter la fréquence d’horloge de 100 MHz.

Le i9-14900KS coûte 700$ et est compatible avec les cartes mères Z790 et Z690.

Intel, l’oracle de la vitesse

Récemment, Intel a établi un nouveau record de vitesse dans le monde des processeurs de bureau avec l’introduction du Core i9-14900K. Un véritable géant de puissance capable d’atteindre une fréquence hallucinante de 6,2 GHz sans surcadençage, Asseyez-vous bien, nous allons détailler cette petite merveille.

Architectures et fonctionnalités percutantes

Le i9-14900K se distingue par son architecture impressionnante, dotée de 24 cœurs/32 threads et de 36 mégaoctets de la technologie Smart Cache propriétaire d’Intel. Cette dernière partage la mémoire cache entre les différents cœurs et permet “une performance puissante dans les jeux et les charges de travail de création de contenu”, selon Intel.

En outre, ce processeur bénéficie également de l’outil Thermal Velocity Boost, une fonction présente dans les processeurs Intel Core de 11ᵉ génération et ultérieurs. Cette dernière augmente la fréquence d’horloge de 100 MHz lorsque la température est inférieure à un seuil de 70 degrés Celsius. Autrement dit, veillez à ce que votre système de refroidissement soit à la hauteur.

Performances et compatibilité

Du côté des performances, Intel promet que les joueurs pourront bénéficier d’une amélioration de performance jusqu’à 15%. Concernant les créateurs de contenu, ils devraient profiter d’une hausse de performance de 73% lorsqu’ils se lancent dans des processus gourmands en calculs.

Le i9-14900KS se révèle également compatible avec les cartes mères Z790 et Z690, mais Intel recommande de privilégier le BIOS le plus récent pour obtenir les meilleurs résultats.

Disponibilité et marché cible

Disponible immédiatement, le modèle i9-14900KS est proposé au tarif de 700 $. Les acheteurs ont le choix entre une version boîte dans les commerces traditionnels et une intégration dans les systèmes proposés par les partenaires OEM d’Intel dans le futur proche. Contrairement à ses concurrents, Intel continue de miser sur la vitesse brute plutôt que sur l’IA, une tendance qui a été observable tout au long des annonces produit de cette année.