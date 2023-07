ASUS va concevoir et fabriquer de nouveaux mini PC Intel NUC. De quoi relancer ce format et aller plus loin ?

Intel a officialisé ASUS en tant que première entreprise partenaire pour ses affaires autour des mini PC Next Unit of Compute (NUC). Les deux sociétés ont signé un accord non exécutoire qui permet à ASUS de fabriquer, vendre et supporter les produits de la gamme Intel NUC de la 10ᵉ à la 13ᵉ génération. ASUS développera aussi de futurs designs NUC. Si l’on se base sur la gamme actuelle, ASUS pourrait développer de futurs mini PC NUC, des kits DIY pour des mini PC, des kits DIY pour des portables, ainsi que des cartes, des châssis et autres composants personnalisables.

Si vous vous souvenez bien, Intel déclarait récemment à Engadget mettre fin à son “investissement direct” dans la gamme NUC et ne plus produire lui-même de produits NUC. L’entreprise n’a pas précisé son raisonnement, mais travailler ainsi avec des partenaires pour une activité non essentielle permettra de libérer des ressources qui permettront à Intel de se concentrer sur son cœur de métier, la fabrication de puces. Intel déclarait précédemment que ses résultats financiers du premier trimestre avaient dépassé ses prévisions, mais que ses revenus étaient toujours inférieurs de 36 % par rapport à la même période l’année précédente. L’entreprise déclarait aussi faire encore preuve de beaucoup de précaution quant à son économie globale.

De quoi relancer ce format et aller plus loin ?

Durant l’annonce de ce partenariat, Intel déclarait que l'”expertise [d’ASUS] et la position de leader de l’industrie dans les livraisons de mini PC aux clients en font le partenaire idéal pour continuer de piloter l’innovation et la croissance des produits NUC.” ASUS établira une nouvelle branche baptisée “ASUS NUC BU” pour tout ce qui a trait à Intel NUC. Le constructeur recevra aussi une licence non exclusive pour les systèmes NUC, ce qui permettra au fabricant de puces de s’associer avec d’autres entreprises dans le futur s’il le souhaite.