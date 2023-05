Les derniers CPU d'ARM poussent les fabricants de smartphones Android vers le 64 bits. ARM n'a pas non plus oublié les GPU, avec trois nouvelles puces.

ARM vient d’envoyer un avertissement pas très subtil aux fabricants de smartphones Android qui utilisent encore la technologie 32 bits. L’entreprise a introduit sa toute première génération de CPU uniquement 64 bits. Les Cortex-X4, Cortex-A720 et Cortex-A520 ne proposent pas nécessairement d’importants gains de performances, mais ils ouvrent une nouvelle voie pour les composants et appareils Android.

Comme le X3, le Cortex-X4 est un cœur performance ciblant les flagships. Son architecture lui permet d’offrir des performances en hausse de 15 %, tout en consommant 40 % moins d’énergie que son prédécesseur. Cela permet d’ouvrir les apps plus rapidement et d’avoir une interface plus réactive, selon ARM. L’autonomie globale devrait aussi profiter de ces améliorations.

La puce Cortex-A720, quant à elle, vient remplacer la puce “middle” A715 en charge de la plupart des opérations. Bien qu’elle soit plus rapide, l’accent est ici mis sur la longévité. ARM affirme que la A720 est 20 % plus efficiente que le design de l’année dernière. Les fabricants de puces peuvent utiliser une version d'”entrée” pour réduire les coûts et/ou l’encombrement.

Enfin, la puce Cortext-A520 est dédiée à l’efficience. Pour les traitements en arrière-plan, donc, et autres opérations peu demandeuses en ressources. 22 % plus efficiente que l’A510 qu’elle remplace, avec 8 % de gains de performances tout de même. Votre smartphone appréciera.

ARM n’a pas non plus oublié les GPU, avec trois nouvelles puces

ARM n’oublie pas non plus les performances graphiques. Le géant lance aussi les GPU Immortalis-G720, Mali-G720 et Mali-G620 : performances en hausse, consommation réduite. Ceci notamment grâce à l’introduction un pipeline deferred vertex shading (DVS) qui utilise moins de bande-passante (33 % de moins sur un jeu très demandeur comme Genshin Impact), laissant de la place à des scènes et rendus HDR plus complexes. La puce Immortalis offre en moyenne un gain de 15 % de performances par rapport à son prédécesseur, tout en étant 15 % plus efficiente. Elle supporte aussi 10 cœurs, ou plus, tandis que la puce Mali-G720 est limitée entre 6 et 9. La G620, elle, est l’option la plus abordable, jusqu’à 5 cœurs.

ARM n’a pas donné le nom de ses premiers clients, mais toute l’industrie mobile, ou presque, évoluant autour de ses produits, Qualcomm, MediaTek et d’autres devraient bientôt utiliser ces nouveaux designs Cortex sur leurs SoC. Nul ne sait cependant si Apple les utilisera. Bien que la firme de Cupertino utilise ARM, elle n’est pas encore passée à la nouvelle architecture ARMV9.

Quoi qu’il en soit, ceci va influencer le marché Android. Bien qu’Apple ait cessé la prise en charge du matériel et des apps 32 bits avec iOS 11 en 2017, AnandTech précise qu’Android est allé très lentement, avec des marques chinoises comme Oppo et Xiaomi, notamment, qui ont, pendant très longtemps, proposé des SoC 32 bits. Cette nouvelle gamme ARM devrait pousser les entreprises à passer aux SoC 64 bits.